10 тисяч гривень за одну копійку: як виглядає дорога дрібниця

Особливості монет, які коштують шалених грошей

В Україні за деякі монети готові заплатити десятки тисяч гривень. Серед них не тільки перший дріб'язок 1992 року, а й навіть гроші двохтисячних.

Одна копійка за 15 тисяч гривень

Як повідомляє профільний портал monety, серед них як копійки дрібного номіналу, так і гривні. Ось деякі з них

На що звернути увагу: середній зуб тризубця гострий з потовщенням, одиниця з хвостиком, зерна другого і третього класів з живцями.

Гроно №2 має форму прямокутного трикутника. Ягоди в гронах № 4, 5, 6 наближені до канту. Гурт з великою насічкою.

10 копійок за 14 тисяч гривень

Дорога монета має опуклий щит, в ньому втиснутий тризуб (англійська чекан). Гурт з дрібною насічкою.

5 копійок за 2,5 тис. грн

Опис: відомо два різновиди 5 копійок 2003 року, одна – звичайна, друга – рідкісна. Вартість звичайної монети дорівнює номіналу, а дорогу можна продати за 2000-2500 грн.

За зовнішнім виглядом обидва різновиди п'ятаків однакові, необхідно звертати увагу на розмір малюнка.

Джерело: Обозреватель