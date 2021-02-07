10 тисяч гривень за одну копійку: як виглядає дорога дрібниця
Особливості монет, які коштують шалених грошей
В Україні за деякі монети готові заплатити десятки тисяч гривень. Серед них не тільки перший дріб'язок 1992 року, а й навіть гроші двохтисячних.Як повідомляє профільний портал monety, серед них як копійки дрібного номіналу, так і гривні. Ось деякі з них
Одна копійка за 15 тисяч гривень
На що звернути увагу: середній зуб тризубця гострий з потовщенням, одиниця з хвостиком, зерна другого і третього класів з живцями.
Гроно №2 має форму прямокутного трикутника. Ягоди в гронах № 4, 5, 6 наближені до канту. Гурт з великою насічкою.
10 копійок за 14 тисяч гривень
Дорога монета має опуклий щит, в ньому втиснутий тризуб (англійська чекан). Гурт з дрібною насічкою.
5 копійок за 2,5 тис. грн
Опис: відомо два різновиди 5 копійок 2003 року, одна – звичайна, друга – рідкісна. Вартість звичайної монети дорівнює номіналу, а дорогу можна продати за 2000-2500 грн.
За зовнішнім виглядом обидва різновиди п'ятаків однакові, необхідно звертати увагу на розмір малюнка.
Джерело: Обозреватель