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    Економіка та фінанси

    Нацбанк введе в обіг нову пам'ятну монету: фото

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    Нацбанк введе в обіг нову пам'ятну монету - Нацбанк введе в обіг нову пам'ятну монету: фото
    Нацбанк введе в обіг нову пам'ятну монету

    Монета вводиться в обіг з 10 лютого

    В Україні випустять пам'ятну монету «250 років астрономічній обсерваторії Львівського університету». Вона вводиться в обіг з 10 лютого 2021 року.

    Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    Монета присвячена науково-дослідній установі Львівського національного університету імені Івана Франка, однієї з найстаріших обсерваторій Східної Європи, заснованої 1771 року, з якою пов'язано початок розвитку астрономії у Львові.

    Монета номіналом 5 гривень буде випущена тиражем у 35 000 екземплярів. Діаметр її становить 35,00 мм, вага – 16,54 м. Виготовлена зі сплаву нейзильберу.

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    На головній стороні монети на тлі зоряного неба розмістилися: малий Державний Герб України, під яким написано «Україна/2021», в центрі – телескоп обсерваторії Львівського університету; номінал «п'ять гривень» показаний внизу півколом і логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України розташований праворуч від телескопа.

    До слова, в Україні за деякі монети готові заплатити десятки тисяч гривень. Серед них не тільки перший дріб'язок 1992 року, а й навіть гроші двохтисячних.

    Теги: гроші монета герб
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