Нацбанк введе в обіг нову пам'ятну монету: фото

Монета вводиться в обіг з 10 лютого

В Україні випустять пам'ятну монету «250 років астрономічній обсерваторії Львівського університету». Вона вводиться в обіг з 10 лютого 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Монета присвячена науково-дослідній установі Львівського національного університету імені Івана Франка, однієї з найстаріших обсерваторій Східної Європи, заснованої 1771 року, з якою пов'язано початок розвитку астрономії у Львові.

Монета номіналом 5 гривень буде випущена тиражем у 35 000 екземплярів. Діаметр її становить 35,00 мм, вага – 16,54 м. Виготовлена зі сплаву нейзильберу.

На головній стороні монети на тлі зоряного неба розмістилися: малий Державний Герб України, під яким написано «Україна/2021», в центрі – телескоп обсерваторії Львівського університету; номінал «п'ять гривень» показаний внизу півколом і логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України розташований праворуч від телескопа.

До слова, в Україні за деякі монети готові заплатити десятки тисяч гривень. Серед них не тільки перший дріб'язок 1992 року, а й навіть гроші двохтисячних.