Нацбанк виграв у Верховному Суді суперечку з компанією Коломойського



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Олігарх Ігор Коломойський

Рішення ухвалене у справі про кредити рефінансування

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу ПрАТ «Ерлан», яке вимагало розірвання укладеного з Національним банком іпотечного договору і таким чином намагалось уникнути виконання зобов’язань за ним.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

«Велика палата Верховного Суду 2 липня 2019 року підтвердила позицію Національного банку, що входження держави в капітал «Приватбанку» не є істотною обставиною для розірвання іпотечних договорів, укладених з підконтрольними Ігорю Коломойському майновими поручителями. Мова йде про судовий процес у справі, в якій Національний банк є відповідачем, а банк - третьою особою. Зокрема, Верховний Суд відхилив касаційну скаргу підконтрольного І.В.Коломойському ПрАТ «Ерлан» (ТМ «Біола»), яке вимагало розірвання укладеного з Національним банком, іпотечного договору і таким чином намагалось уникнути виконання зобов’язань за ним», - йдеться у повідомленні.

Відповідно до цього договору, ПрАТ «Ерлан» надало Національному банку у заставу майно вартістю 3 млрд грн, у якості забезпечення кредиту рефінансування, що надавався банку до націоналізації. Позивач вважав, що внаслідок входження держави у капітал «Приватбанку», відбулась істотна зміна обставин, коли кредитор (Національний банк) та боржник («Приватбанк») поєднались в одній особі.