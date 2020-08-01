Продавати чи купувати валюту: Нацбанк «затиснув» курс гривні на тиждень вперед



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Купивши зараз долар на зниженні курсу, можна заробити вже восени

Експерти прогнозують тиждень стабільності національної валюти

Курс долара, схоже, знайшов новий коридор: вище 27,5 грн/долар, але нижче 28. Такий висновок напрошується за підсумками тижня, що минає, який, на відміну від попередніх тижнів, був стабільнішим. Чи справді курс заспокоївся, чи першого тижня серпня тренд знову зміниться, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

Зміцнення готівкової гривні, що почалося попередньої п’ятниці, тривало і минулого тижня. Нагадаємо: у четвер, 23 липня, курс перевищив 28 грн/долар, але через день було вже 27,98. Курс знижувався навіть на вихідні, в понеділок було вже 27,85 грн/долар у продажу і 27,59 в купівлі, а до п’ятниці відповідно 27,77 і 27,53. Причому три останніх дні липня курс фактично стояв.

Валюти в обмінниках було досить, а бажаючих її купити майже не спостерігалося, незважаючи на спадний тренд. Схоже, покупці вичікували ще більшого відкату курсу. Спред (різниця між курсом купівлі і продажу) весь тиждень практично не змінювався – 23-25 копійок. Це сигналізував про те, що ринок вірить у стабільність гривні і не чекає її подальшої девальвації або ревальвації. Тим більше, що днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив: »Долар по 30 з НБУ не обговорюється».

Офіційний курс Нацбанку за понеділок-середу знизився на 19 копійок і застиг на 27,69 грн/долар. На понеділок, 3 серпня, регулятор встановив курс 27,68 грн/долар.

Головні причини змін

Експерти кажуть, що головним фактором стабілізації стали дії Нацбанку.

«У керівництва комбанків, які занадто активно купували долари на міжбанківському ринку, в НБУ попросили пояснити, з якою метою вони це роблять, – стверджує Олександр Охріменко. – Бо є певні ліміти закупівлі валюти в резерви і на перепродаж, а не для обслуговування клієнтів. Інакше до банку можливі санкції з боку регулятора. Але це «палиця», якою Нацбанк користується досить вибірково. Цього разу, він схоже, як мінімум, нею пригрозив. І відразу курс стабілізувався, оскільки економічних чинників для подальшого його зростання я поки не бачу».

Олег Пендзин каже, що регулятор стабілізував курс більше з політичних, а не економічних міркувань.

«Помірна девальвація стимулює відновлення економіки в умовах кризи і вона сталася, курс гривні опустився з необгрунтовано високої – 26,5-26,7 грн/долар – на цілу гривню, або на 4%, – аналізує Олег Пендзин. – Можна б і більше, тим більше, що в держбюджеті закладено курс 29,5 грн/долар. Але менш ніж через три місяці в Україні вибори, а у нас виборці дуже не люблять, коли долар дорожчає. І хоча Нацбанк у нас формально незалежна структура, не виключаю, що з політичних міркувань подальше ослаблення гривні вирішено припинити до виборів».

Андрій Шевчишин зазначив, що 31 липня курс продажу долара знизився на міжбанківському ринку до 27,75 гривень (-2 коп.).

«Головний фактор зниження і стабілізації курсу долара – різке зниження продажів гривневих ОВДП нерезидентами і загальне зменшення ділової активності в зв’язку із закінченням місяця, – каже Андрій Шевчишин. – Після зміцнення гривні в середу і чергового відкату в четвер покупці і продавці зайняли вичікувальну позицію».

Чого очікувати наступного тижня

Думки експертів цього разу розходяться. Андрій Шевчишин і Олександр Охріменко очікують, що стабільність гривні наступного тижня збережеться.

«З економічної точки зору зараз оптимальний коридор 27,5-28 грн/долар і гривня якраз в ньому стабілізувалася», – підкреслив Охріменко.

За словами Андрія Шевчишина, на валютний ринок продовжує тиснути ліквідність, отримана раніше від погашення гривневих облігацій, а також притримування валюти експортерами.

«Наступного тижня заплановані виплати за облігаціями 16 млрд грн і 140 млн доларів, що також є фактором тиску на ринок. І сприяє тому, що найближчим часом курс гривні продовжить демонструвати коливання і рухатиметься в діапазоні 27,7-27,9 гривні за долар», – спрогнозував Шевчишин.

А ось Олег Пендзин очікує подальшого зміцнення гривні. На його думку, курс долара поступово знижуватиметься, поки не виявиться в коридорі 26,8-27,3 грн/долар. Першого тижня серпня курс може наблизитися до верхньої межі – 27,3 грн/долар.

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів стосовно того, чи варто зараз купувати валюту, також розходяться.

Так Олег Пендзин, як і тиждень тому, до кінця року бачить альтернативою валютним заощадженням гривневий вклад в надійному банку.

«До виборів 25 жовтня курс зростатиме незначно, навряд чи підніметься вище 28 грн/долар, – прогнозує Олег Пендзин. – Тому вигідніше гривневий вклад на 6 місяців вже під 8% річних. Навіть при курсі 29 грн (+1 грн, або підвищення на 3,6%) проти 4% за півроку можна заробити більше. Але цього року курсу 29 грн/долар може і не бути».

Олександр Охріменко каже, що в короткостроковій перспективі, за 3-4 місяці, на доларі заробити не вийде, а втратити можна, оскільки в серпні ревальвація гривні вельми вірогідна. Але якщо збирати долари, наприклад, на купівлю житла через 2-3 роки, то сенс запасатися ними зараз є, бо долар дорожчатиме.

А ось Андрій Шевчишин більше вірить в долар, ніж в гривню. На його думку, купивши зараз долар на зниженні курсу, можна заробити вже восени.

«Стабільного зниження курсу очікувати не доводиться, до кінця року може бути навіть 29,5 грн/долар», – упевнений експерт.

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Джерело: Сегодня