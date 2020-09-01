Залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку скоротився за місяць на 12%



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У липні цього року залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку скоротився на 31,7% з рекордних 75,7 млрд грн

На 1 вересня 2020 року залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку становить 45,657 млрд грн, це на 11,7%, або на 6 млрд грн менше, ніж станом на 1 серпня

Станом на 1 вересня 2020 року залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку становить 45,657 млрд грн. Про це свідчать оновлені дані Державної казначейської служби.

Зазначається, що це на 11,7%, або на 6 млрд грн менше, ніж станом на 1 серпня 2020 року (51,69 млрд грн).

У липні залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку скоротився на 31,7% з рекордних 75,7 млрд грн.

Рекордний показник коштів забезпечили дивіденди Приватбанку розміром 24,46 млрд грн і «Нафтогазу» в 39,6 млрд грн, які були перераховані в червні.

Попередній рекордний залишок коштів на ЄКР був у вересні 2017 року, коли в держскарбниці було 63,1 млрд грн.

У вересні-жовтні 2019 року в держскарбниці було майже 62 млрд грн.

До відома, Єдиний казначейський рахунок - система бюджетних рахунків органів Держказначейства, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі держбюджету, з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

Як повідомлялося, Держбюджет за вісім місяців цього року недоотримав 20 млрд грн доходів.

Нагадаємо, за підсумками семи місяців 2020 року дефіцит держбюджету України склав 51,2 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - 57 млрд грн при плані в 100,8 млрд грн.

Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко розповів, яким буде держбюджет-2021.

До слова, 25 серпня Рада проголосувала за підвищення «мінімалки».

7 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.

Згодом у Раді оприлюднили текст законопроєкту про підвищення мінімальної зарплатні.

Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».