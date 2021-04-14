МОЗ оновив розподіл на карантинні зони. «Червоними» залишаються 11 областей

У «жовтій» зоні наразі перебувають Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області

Міністерство охорони здоров’я змінило розподіл карантинних зон в Україні. Відповідно до нього, у «червоній» зоні перебувають 11 областей та Київ. Такі дані оприлюднено на сайті МОЗ.

Згідно з ними, протягом тижня, що минув, ситуація покращилась у Закарпатській та Івано-Франківській областях, які перешли з «червоної» одразу до «жовтої» зони епідеміологічної небезпеки. Натомість показники захворюваності погіршились у Харківській області.

Відтак станом на 14 квітня у «червоній» зоні опинились Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

У «помаранчевій» зоні небезпеки перебувають Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

У «жовтій» зоні опинились Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області.

Наразі у «червоній» зоні заборонено:

роботу закладів громадського харчування;

роботу ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів та театрів;

роботу непродовольчих магазинів і ринків, спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів;

роботу закладів освіти, окрім дитячих садочків та початкових класів;

проведення масових заходів.

Водночас у «червоних» зонах продовжують працювати: банки, поштові відділення, аптеки, СТО та автозаправки, заклади медичної та ветеринарної практики, магазини, понад 60% площі яких займають харчові продукти, лікарські препарати, засоби особистої гігієни, побутової хімії та засоби зв'язку. При цьому робота громадського транспорту визначається місцевою владою.

Загальна оцінка епідеміологічної ситуації у кожному регіоні здійснюється за кількома показниками, серед яких – відсоток захворюваності від епідеміологічного порогу, коефіцієнт виявлення випадків інфікування, охоплення населення тестуванням на коронавірус, рівень госпіталізацій та відсоток завантаженості ліжок із киснем.

Сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, що закривати всю країну на локдаун немає сенсу.

Також вчені з НАНУ повідомили, що в Україні пройдено пік нових виявлень Covid-19 за день, проте за летальними випадками піковий період ще не подолано. У МОЗ заявили, що епідемія в країні починає йти на спад.

При цьому сьогодні Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

Нагадаємо, протягом 13 квітня було зафіксовано 14 553 нових випадків коронавірусної хвороби. За добу 12 квітня було зафіксовано 11 680 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом 11 квітня було зафіксовано 7 856 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу 10 квітня в Україні було зафіксовано 12112 нових випадків Covid-19.