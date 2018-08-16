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    Начальника управління Держпраці Донеччини схопили на хабарі у півмільйона гривень

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    Начальника Головного управління Державної служби України з питань праці у Донецькій області затримали на хабарі&nbsp; - Начальника управління Держпраці Донеччини схопили на хабарі у півмільйона гривень
    Фото: Фейсбук Юрія Луценка
    Начальника Головного управління Державної служби України з питань праці у Донецькій області затримали на хабарі 

    Чиновник вимагав від директора одного з підприємств 1 мільйон гривень

    Правоохоронці затримали під час отримання неправомірної вигоди у сумі 500 тис. грн начальника Головного управління Державної служби України з питань праці у Донецькій області.

    Про це написав на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

    «ГПУ спільно з К СБ України та ГСУ Нацполіції задокументовано отримання неправомірної вигоди начальником Головного управління Державної служби України з питань праці у Донецькій області, який вимагав від директора одного з підприємств 1 мільйон гривень у декілька етапів», - зазначив генпрокурор.

    За словами Луценка, 16 серпня 2018 року під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 500 тис. гривень вказану особу затримано на гарячому, вилучено речові докази.

    «Браслети знайшли хапучі руки», - додав Луценко

     

    Юрій Луценко Генпрокурор корупція в Україні хабар Донеччина чиновник
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