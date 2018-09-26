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    Нацполіція нагадала правила поведінки пішоходів у дощову погоду

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    Нацполіція нагадала правила поведінки пішоходів у дощову погоду

    Сілд врахувати, що під час негоди на автошляхах - обмежена видимість

    Правоохоронці попередили пішоходів, що у дощову погоду слід дотримуватися особливих правил безпеки.

    Про це говориться на сторінці Національної поліції України у соцмережі Facebook.

    «Давайте не забувати, що пішоходи теж повинні бути уважними та обачними. Тож ось ключові правила для перехожих», - зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, 25 вересня в Києві на Столичному шосе сталася смертельна ДТП: Mercedes Sprinter збив жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці.

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