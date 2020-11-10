Нацполіція закрила справу щодо Байдена – ЗМІ

Джозеф Байден під час виступу в українському парламенті

Справу було порушено за заявою ексгенпрокурора Шокіна

Національна поліція закрила кримінальне провадження відносно Джозефа Байдена, новообраного президента Сполучених Штатів. Зазначимо, що провадження було порушене за заявою колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна.

Про це пише Укрінформ з посиланням на співрозмовника в Офісі генпрокурора.

«Нацполіція закрила кримінальну справу відносно Джозефа Байдена, яка була порушена за заявою колишнього генпрокурора Віктора Шокіна», - повідомило джерело.

Співрозмовник агентства додав, що справа була зареєстрована за ст.344 ККУ (втручання у діяльність державного діяча) у Державному бюро розслідуванні на виконання рішення суду. Пізніше бюро її перенаправило на розслідування до Печерського управління Нацполіції, яке і закрило справу 23 вересня поточного року.

Як повідомлялося, ще у травні 2020 року суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк зобов’язав відкрити справу через «неправомірне втручання» колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Раніше Шокін заявляв, що у 2016 році його звільнили з посади генпрокурора через тиск колишнього віцепрезидента США Байдена. Шокін вважає, що причиною стало розслідування діяльності компанії Burisma, до правління якої входив син Джо Байдена Гантер.