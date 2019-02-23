Над Росією пролетів американський військовий Boeing

Цей обліт американськими військовими території РФ – перший з листопада 2017 року

Військовий літак США Boeing OC-135B здійснив розвідувальний політ в рамках Договору про відкрите небо, над територією РФ. Метою польоту було спостереження за військовою діяльністю Росії.

Моніторинговий портал PlaneRadar повідомив у своєму Twitter, що літак було помічено над Читою.

Політ було заплановано, про його здійснення Пентагон повідомив у четвер 21 лютого. Прес-секретар Пентагону Джеймі Девіс зазначив, що російська влада була повідомлена про всі деталі. На борту літака-розвідника OC-135B перебувало шестеро спостерігачів.

Девіс також додав, що цей обліт американськими військовими території Росії – перший з листопада 2017 року. Настільки довга перерва між польотами спричинена напруженістю, яка виникла в американо-російських відносинах.

Договір про відкрите небо - це багатосторонній міжнародний договір, підписаний 24 березня 1992 року в Гельсінкі.

Відповідно до цієї угоди кожна з 34 країн-учасників отримала право здійснювати польоти над територіями інших країн для спостереження за військовою діяльністю в рамках встановлених квот.

Найбільші квоти в рамках договору мають США, Росія і Білорусь. Вони можуть здійснювати щорічно по сорок два польоти над територією інших країн-учасників.