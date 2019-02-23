Над Росією пролетів американський військовий Boeing
-
Розсилка
Цей обліт американськими військовими території РФ – перший з листопада 2017 року
Військовий літак США Boeing OC-135B здійснив розвідувальний політ в рамках Договору про відкрите небо, над територією РФ. Метою польоту було спостереження за військовою діяльністю Росії.
Моніторинговий портал PlaneRadar повідомив у своєму Twitter, що літак було помічено над Читою.
08:00 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 22 февраля 2019 г.
Наблюдательный самолет ВВС США Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12F, в зоне действия приёмника г. Чита, UIAA. pic.twitter.com/wyGJY02mh9
Політ було заплановано, про його здійснення Пентагон повідомив у четвер 21 лютого. Прес-секретар Пентагону Джеймі Девіс зазначив, що російська влада була повідомлена про всі деталі. На борту літака-розвідника OC-135B перебувало шестеро спостерігачів.
Девіс також додав, що цей обліт американськими військовими території Росії – перший з листопада 2017 року. Настільки довга перерва між польотами спричинена напруженістю, яка виникла в американо-російських відносинах.