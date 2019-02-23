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    Над Росією пролетів американський військовий Boeing

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    Над Росією пролетів американський військовий Boeing

    Цей обліт американськими військовими території РФ – перший з листопада 2017 року

    Військовий літак США Boeing OC-135B здійснив розвідувальний політ в рамках Договору про відкрите небо, над територією РФ. Метою польоту було спостереження за військовою діяльністю Росії.

    Моніторинговий портал PlaneRadar повідомив у своєму Twitter, що літак було помічено над Читою.

    Політ було заплановано, про його здійснення Пентагон повідомив у четвер 21 лютого. Прес-секретар Пентагону Джеймі Девіс зазначив, що російська влада була повідомлена про всі деталі. На борту літака-розвідника OC-135B перебувало шестеро спостерігачів. 

    Девіс також додав, що цей обліт американськими військовими території Росії – перший з листопада 2017 року. Настільки довга перерва між польотами спричинена напруженістю, яка виникла в американо-російських відносинах.

    Договір про відкрите небо - це багатосторонній міжнародний договір, підписаний 24 березня 1992 року в Гельсінкі.
    Відповідно до цієї угоди кожна з 34 країн-учасників отримала право здійснювати польоти над територіями інших країн для спостереження за військовою діяльністю в рамках встановлених квот.
    Найбільші квоти в рамках договору мають США, Росія і Білорусь. Вони можуть здійснювати щорічно по сорок два польоти над територією інших країн-учасників.

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