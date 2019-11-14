Надзвичайники продемонстрували процес розмінування у районі Петрівського (фото, відео)



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Фото: ГУ ДСНС України у Донецькій області

Піротехніки ДСНС розпочали обстеження забруднених територій на наявність вибухонебезпечних предметів на лінії розмежування

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій показали, як проводять розмінування в районі розведення сил біля населених пунктів Петрівське та Богданівка Донецької області, де 11 листопада завершилася практична фаза розведення сил та засобів. Відповідні фотографії та відео оприлюднила пресслужба ГУ ДСНС України у Донецькій області.

«У понеділок, 11 листопада завершилася практична фаза розведення сил та засобів на лінії розмежування біля населеного пункту Богданівка та Петрівське Донецької області. 13 листопада піротехніки ДСНС України приступили до проведення робіт з розмінування в районі розведення сил біля населених пунктів Петрівське-Богданівка Волноваського району Донецької області», - повідомили у відомстві.

Як зазначається, станом на 15:30 13 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС України обстежено територію площею 0,07 га, було вилучено та знешкоджено, встановленим способом, 6 вибухонебезпечних предметів.

Від Головного управління ДСНС в області залучалось чотири піротехнічні розрахунки - 20 осіб особового складу та вісім одиниць техніки.

Нагадаємо, 9 листопада 2019 року о 12:00 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали процес розведення сил та засобів.

11 листопада у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське завершилось практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки.

Процес розмінування у районі Петрівського розпочався 13 листопада.