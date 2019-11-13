Сайдік анонсував початок розмінування поблизу Петрівського



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Місія ОБСЄ чекає на офіційне повідомлення сторін про завершення відведення сил

Спецпредставник ОБСЄ наполягає на початок робіт з розмінування вже з середи.

Спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що розраховує на початок робіті з розмінування на ділянці розведення №3 біля Петрівського вже в середу, 13 листопада.

«Як відомо, 9 листопада сторони почали поновлене відведення сил і засобів в районі Петрівського. Представники ОРДО, зі свого боку, повідомили про його завершення того ж дня, а Українська сторона – 11 листопада. СММ ОБСЄ чекає на офіційне повідомлення сторін про завершення відведення не пізніше завтрашнього дня (13 листопада, ред). Також не пізніше, ніж завтра в районі Петрівського мають початися роботи з розмінування», - заявив Сайдік за підсумками чергового раунду консультацій ТКГ у Мінську у вівторок.

Він також нагадав, що розмінування ділянки №2 поблизу Золотого продовжується, а в Станиці Луганській ведуться ремонтні роботи на мосту через Сіверський Донець.

За словами спецпредставника ОБСЄ, вони мають бути завершені до кінця листопада.

Нагадаємо, 9 листопада 2019 року о 12:00 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали процес розведення сил та засобів.

Розведення військ в цьому районі, заплановане на 4 листопада, було перенесено у зв’язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил російсько-окупаційними військами, які були зафіксовані 30 жовтня.

11 листопада у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське Донецької області завершилось практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки.