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    Події в Україні

    Сайдік анонсував початок розмінування поблизу Петрівського

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    Місія ОБСЄ чекає на офіційне повідомлення сторін про завершення відведення сил - Сайдік анонсував початок розмінування поблизу Петрівського
    Місія ОБСЄ чекає на офіційне повідомлення сторін про завершення відведення сил

    Спецпредставник ОБСЄ наполягає на початок робіт з розмінування вже з середи.

    Спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що розраховує на початок робіті з розмінування на ділянці розведення №3 біля Петрівського вже в середу, 13 листопада.

    «Як відомо, 9 листопада сторони почали поновлене відведення сил і засобів в районі Петрівського. Представники ОРДО, зі свого боку, повідомили про його завершення того ж дня, а Українська сторона – 11 листопада. СММ ОБСЄ чекає на офіційне повідомлення сторін про завершення відведення не пізніше завтрашнього дня (13 листопада, ред). Також не пізніше, ніж завтра в районі Петрівського мають початися роботи з розмінування», - заявив Сайдік за підсумками чергового раунду консультацій ТКГ у Мінську у вівторок.

    Він також нагадав, що розмінування ділянки №2 поблизу Золотого продовжується, а в Станиці Луганській ведуться ремонтні роботи на мосту через Сіверський Донець.

    За словами спецпредставника ОБСЄ, вони мають бути завершені до кінця листопада.

    Нагадаємо, 9 листопада 2019 року о 12:00 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали процес розведення сил та засобів.

    Розведення військ в цьому районі, заплановане на 4 листопада, було перенесено у зв’язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил російсько-окупаційними військами, які були зафіксовані 30 жовтня.

    11 листопада у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське Донецької області завершилось практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки.

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