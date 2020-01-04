«Нафтогаз» відреагував на зупинку подачі російської нафти до Білорусі



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У «Нафтогазі» похизувалися своїми домовленостями з Росією

За кілька тижнів до того Україні пропонувалися всілякі гібридні способи погашення боргу «Газпромом», щоб «врятувати обличчя»

Історію із припиненням подачі нафти з Росії до Білорусі в НАК «Нафтогаз України» назвали «знайомою» так додали, що аналогічної ситуації Україні цього року вдалося уникнути.

«При чому, на прийнятних умовах, без політичних поступок і втрат. Сталося так завдяки кільком факторам», - повідомили у пресслужбі компанії.

Так, зауважили в компанії, перший такий фактор – це якісна підготовка до зими перед переговорами.

«Ми залучили кошти і зробили додаткові запаси газу в підземках. Провели модернізацію нашої ГТС, щоб вона могла спокійно працювати у реверсному режимі, якщо транзит припиниться або обсяги будуть малі. І це ж треба, обсяги малі, ГТС спокійно працює у реверсному режимі і жодної катастрофи не сталося», - підкреслюють у «Нафтогазі».

Другий фактор – це якісно проведений анбандлінг, за європейськими правилами, у тісній співпраці з європейськими партнерами. Третій - американські санкції, над якими ми і кілька європейських партнерів працювали кілька років.

«Санкції впровадили наприкінці грудня. І це, скажімо так, додало переговорам позитивної для нас динаміки. Наприклад, ще за кілька тижнів до того Україні пропонувалися всілякі гібридні способи погашення боргу «Газпромом», щоб «врятувати обличчя». І тут ну це ж треба, отримали борг грошима. Раптово», - сказано у повідомленні.