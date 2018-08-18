Намагалася підірвати пам’ятник УПА: у Харкові жінка може «сісти» на 10 років



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Зловмисниці загрожує покарання у вигляді 10 років позбавлення волі

Жінка заклала вибуховий пристрій в основу пам’ятника бійцям Української повстанської армії

Прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт стосовно жінки, яка намагалася підірвати пам’ятник у Молодіжному парку Харкова.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Зазначається, що 44-річну харків’янку затримали 23 червня цього року під час спроби дистанційно привести у дію вибухівку.

За даними слідства, жінка ще на початку року була завербована представниками Росії. Постійно отримувала завдання щодо дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Харківській області. Крім того, вона кілька разів виїжджала до Росії для узгодження та координації подальших дій.

До скоєння злочину жінка готувалась заздалегідь. Як встановило слідство, вона придбала та певний час зберігала вдома тротилову шашку. Потім знайшла особу, яка на основі цієї шашки виготовила саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням за допомогою мобільного телефону.

Уночі 23 червня жінка заклала пристрій в основу пам’ятника бійцям Української повстанської армії. Довести план до кінця зловмисниці завадили співробітники СБУ.

Обвинуваченій інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 К К України (замах на скоєння терористичного акту) та ч. 1 ст. 263 К К України (незаконне придбання, зберігання, носіння і передача іншій особі вибухових речовин).

Наразі на вимогу прокуратури обвинувачена перебуває під вартою. Відповідно до санкції статей їй загрожує до 10 років позбавлення волі.