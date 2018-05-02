Напад на Найєма: суд дозволив затримати підозрюваного, який втік з України

1 травня у зв’язку з переховуванням підозрюваного від органів слідства його було оголошено у розшук

Прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного у нападі на народного депутата України від БПП Мустафу Найєма. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва у Facebook. Зазначається, що Київська місцева прокуратура №10 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на затримання чоловіка, який підозрюється у



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Нападник-утікач

1 травня у зв’язку з переховуванням підозрюваного від органів слідства його було оголошено у розшук

Прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного у нападі на народного депутата України від БПП Мустафу Найєма.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва у Facebook.

Зазначається, що Київська місцева прокуратура №10 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на затримання чоловіка, який підозрюється у нанесенні Найєму тілесних ушкоджень, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«У середу, 02.05.2018, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва вказане клопотання прокурора задоволено в повному обсязі», - йдеться у дописі.

Крім того, зазначили у прокуратурі, у зв’язку з переховуванням підозрюваного від органів слідства 1 травня його було оголошено у розшук.

Дії нападника кваліфіковано за ч.2 ст. 296 (хуліганство) КК України та ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне пошкодження) КК України.

Як відомо, у середу ввечері обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саітов Ахмед, 1999 року народження, Саітов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі також було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата.