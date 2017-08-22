Наприкінці січня земляни спостерігатимуть за затемненням «блакитного Місяця»

Наступного разу явище затемнення з «блакитним Місяцем» відбудеться лише у 2028 році

Вчені заявили про те, що 31 січня жителі Землі зможуть спостерігати рідкісне явище – поєднання «блакитного Місяця» з фазою повного затемнення, повідомляє Space.com. Як підкреслює видання, унікальність події полягає в тому, що вперше за 150 років повне місячне затемнення співпаде з другою повнею у місяці. Тривалість



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Наступного разу явище затемнення з «блакитним Місяцем» відбудеться лише у 2028 році

Вчені заявили про те, що 31 січня жителі Землі зможуть спостерігати рідкісне явище – поєднання «блакитного Місяця» з фазою повного затемнення, повідомляє Space.com.

Як підкреслює видання, унікальність події полягає в тому, що вперше за 150 років повне місячне затемнення співпаде з другою повнею у місяці. Тривалість повної фази затемнення складе 77 хвилин.

«Затемнення відбудеться в середині ночі. Центральна та Східна Азія, Індонезія, Австралія, Нова Зеландія і значна частина Австралії отримають чудовий вид цього місячного шоу у вечірньому небі. Воно піде далі, на захід, в Західну Азію, на Індійський субконтинент, на Близький Схід і Східну Європу», – йдеться в повідомленні.

Наступного разу явище затемнення з блакитним Місяцем відбудеться лише у 2028 році, а потім - в 2032. Попереднє подібне явище можна було спостерігати в 1866 році.