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    Наприкінці січня земляни спостерігатимуть за затемненням «блакитного Місяця»

    Наступного разу явище затемнення з «блакитним Місяцем» відбудеться лише у 2028 році
    Вчені заявили про те, що 31 січня жителі Землі зможуть спостерігати рідкісне явище – поєднання «блакитного Місяця» з фазою повного затемнення, повідомляє Space.com. Як підкреслює видання, унікальність події полягає в тому, що вперше за 150 років повне місячне затемнення співпаде з другою повнею у місяці. Тривалість
    • Сьогодні, 08:30
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    Наступного разу явище затемнення з «блакитним Місяцем» відбудеться лише у 2028 році

    Вчені заявили про те, що 31 січня жителі Землі зможуть спостерігати рідкісне явище – поєднання «блакитного Місяця» з фазою повного затемнення, повідомляє Space.com.

    Як підкреслює видання, унікальність події полягає в тому, що вперше за 150 років повне місячне затемнення співпаде з другою повнею у місяці. Тривалість повної фази затемнення складе 77 хвилин.

    «Затемнення відбудеться в середині ночі. Центральна та Східна Азія, Індонезія, Австралія, Нова Зеландія і значна частина Австралії отримають чудовий вид цього місячного шоу у вечірньому небі. Воно піде далі, на захід, в Західну Азію, на Індійський субконтинент, на Близький Схід і Східну Європу», – йдеться в повідомленні.

    Наступного разу явище затемнення з блакитним Місяцем відбудеться лише у 2028 році, а потім - в 2032. Попереднє подібне явище можна було спостерігати в 1866 році.

     

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