Нардеп БПП погрожує завтра заблокувати трибуну

Третьяков збирається блокувати засідання через створення Міністерства у справах ветеранів

Фракція Блок Петра Порошенка розглядає можливість блокування трибуни у вівторок. Про це на погоджувальній раді заявив голова комітету Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій і АТО Олександр Третьяков. Нардеп пояснив, що це пов'язано з питанням створення Міністерства у справах ветеранів. «На порядку денному є кілька законів



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Олександр Третьяков

Третьяков збирається блокувати засідання через створення Міністерства у справах ветеранів

Фракція Блок Петра Порошенка розглядає можливість блокування трибуни у вівторок. Про це на погоджувальній раді заявив голова комітету Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій і АТО Олександр Третьяков.

Нардеп пояснив, що це пов'язано з питанням створення Міністерства у справах ветеранів.

«На порядку денному є кілька законів з приводу соціального захисту військовослужбовців, але з 10 законопроектів, запропонованих комітетом з питань ветеранів, тут вказані лише два. Але головне - немає постанови Верховної Ради 7505 про створення Міністерства ветеранів. Хочу сказати, що я не відкидаю, що завтра фракція БПП блокуватиме трибуну, щоб ви поставили цю постанову», - сказав він.

Голова фракції Артур Герасимов підтвердив, що це питання є принциповим для БПП. Він пояснив, що відповідальність за всі питання, пов'язані з ветеранами, має нести одне відомство, а не двадцять, як зараз.

Нагадаємо, на початку 2017 року Верховна Рада проголосувала за проект постанови, в якій рекомендувала Кабміну створити профільне міністерство у справах ветеранів. Улітку 2017 року президент Петро Порошенко також попросив уряді Верховну Раду розглянути можливість створення Міністерства у справах ветеранів.