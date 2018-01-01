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    Нардеп БПП погрожує завтра заблокувати трибуну

    Третьяков збирається блокувати засідання через створення Міністерства у справах ветеранів
    Фракція Блок Петра Порошенка розглядає можливість блокування трибуни у вівторок. Про це на погоджувальній раді заявив голова комітету Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій і АТО Олександр Третьяков. Нардеп пояснив, що це пов'язано з питанням створення Міністерства у справах ветеранів. «На порядку денному є кілька законів
    • Сьогодні, 13:26
    • Розсилка
    Олександр Третьяков
    Олександр Третьяков

    Третьяков збирається блокувати засідання через створення Міністерства у справах ветеранів

    Фракція Блок Петра Порошенка розглядає можливість блокування трибуни у вівторок. Про це на погоджувальній раді заявив голова комітету Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій і АТО Олександр Третьяков.

    Нардеп пояснив, що це пов'язано з питанням створення Міністерства у справах ветеранів.

    «На порядку денному є кілька законів з приводу соціального захисту військовослужбовців, але з 10 законопроектів, запропонованих комітетом з питань ветеранів, тут вказані лише два. Але головне - немає постанови Верховної Ради 7505 про створення Міністерства ветеранів. Хочу сказати, що я не відкидаю, що завтра фракція БПП блокуватиме трибуну, щоб ви поставили цю постанову», - сказав він.

    Голова фракції Артур Герасимов підтвердив, що це питання є принциповим для БПП. Він пояснив, що відповідальність за всі питання, пов'язані з ветеранами, має нести одне відомство, а не двадцять, як зараз.

    Нагадаємо, на початку 2017 року Верховна Рада проголосувала за проект постанови, в якій рекомендувала Кабміну створити профільне міністерство у справах ветеранів. Улітку 2017 року президент Петро Порошенко також попросив уряді Верховну Раду розглянути можливість створення Міністерства у справах ветеранів.

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    Петро Порошенко Верховна Рада БПП президент Артур Герасимов
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