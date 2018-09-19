Нардеп Дейдей загубив орден за мужність



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Депутат Верховної Ради Євген Дейдей

Нагороду депутат отримав у серпні 2014 року

Депутат Верховної Ради Євген Дейдей загубив вручений президентом Петром Порошенком орден «За мужність» ІІІ ступеня.

Повідомлення про втрату опубліковано у розділі оголошень офіційної урядової газети «Урядовий кур"єр» в середу.

«Вважати загубленим орден «За мужність» ІІІ ступеня разом з орденською книжечкою, яким було нагороджено Дейдея Євгена Сергійовича», - сказано в ньому.

Нагороду депутат отримав згідно з указом Петра Порошенка від 3 серпня 2014 року.

У липні стало відомо, що народний депутат від «Народного фронту» Євген Дейдей вступив до лав Радикальної партії Олега Ляшка.Втім, виходити з фракції Дейдей не планує, бо інакше позбудеться мандата.

Як повідомлялося раніше, у липні 2017 року Рада відмовилася зняти недоторканність з Дейдея. Згідно з поданням Генеральної прокуратури, при документально і офіційно підтвердженних доходах Дейдея і його вже екс-дружини за період з 1 червня 2009 року по 31 грудня 2016 року у розмірі 1,4 млн гривень депутат придбав активів на загальну суму 6,4 млн гривень.

У травні цього року нардеп Дейдей вдруге одружився через тиждень після розлучення.