Нардеп Дейдей вдруге одружився через тиждень після розлучення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ТСН Євген Дейдей та його дружина Дарина Ледовських

Стосунки Дейдей назвав «коханням з третього погляду»

Народний депутат Євген Дейдей прийшов на церемонію укладання у вишиванці. Його обраниця Дарина Ледовських убралася в сукню за 10 тисяч гривень і прикрасила волосся квітами, йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що 30-річний нардеп одружився вже через тиждень після свого розлучення, а не церемонії помітно хвилювався. Першою сказала «так» адвокат Дарина, котра вирішила взяти прізвище чоловіка. «Щастя», - відповіла пара на питання, що відчувають після оформлення своїх стосунків. «Слава Богу, все позаду. Ми так довго до цього йшли», - сказав Дейдей.

«До шлюбу пара йшла всього півроку, але зі скандалом: депутат раптово кинув колишню дружину Інгу, з якою прожив 10 років. Усе майно було на ній, тому він через суд вимагав повернути борг розміром у 3,5 млн грн, а дружина болісно переживала любовне фіаско», - інформує видання.

«Із кінця листопада 2017 року він проживає зі своєю коханкою... Завів він стосунки на стороні саме з цією особою заради своєї вигоди і безпеки? Я не знаю! Це запитання краще поставте йому», - говорила вже колишня дружина.

Тепер Інга нічого коментувати не хоче, і запевняє, що навіть не знала про одруження екс-чоловіка.

«Мені це нецікаво абсолютно. Я не хочу більше обговорювати питання, пов’язані з ним», - заявила вона. «Слідкуйте за судами, ви все побачите. Не той день, щоби про це говорити», - прокоментував розлучення сам Євген.

«Нове захоплення Дейдея за часом збіглося з кримінальним розслідуванням – депутата хотіли позбавити недоторканності через можливе незаконне збагачення. Його нова пасія Дарина у свої 27 років вже побула депутатом, але мандат склала через вагітність. Її тітка – теж нардеп, а мати – прокурор ГПУ Вікторія Кравчук. ТСН вона повідомила, що весіллю радіє, новим зятем пишається, а чутки про те, що депутат женився на доньці з розрахунку назвала «маячнею», - додає ЗМІ.

Молодята ж запевнили, що познайомилися в Раді давно, але зустрічатися почали нещодавно. Стосунки Дейдей назвав «коханням з третього погляду», а його нова дружина має великі плани на кар’єру.

«Хочеться йти далі, і в роботі розвиватися. А в сім’ї – це завжди підтримка», - пояснила вона. Пара вирішила обійтися без святкового застілля та медового місяця. Жити подружжя планує поки що в орендованій квартирі разом із 3-річним сином Дарини від іншого чоловіка, резюмує видання.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що нардеп Дейдей розлучається через колегу по «Народному фронту».

До слова, народний депутат України Ірина Сисоєнко 28 квітня вийшла заміж, а 27 квітня депутат Верховної Ради зі Львова Дмитро Добродомов одружився з політологом Анною Малкіною.