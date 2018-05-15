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    Нардеп Дейдей вдруге одружився через тиждень після розлучення

    • Розсилка
    Євген Дейдей та його дружина Дарина Ледовських
    Фото: ТСН
    Євген Дейдей та його дружина Дарина Ледовських

    Стосунки Дейдей назвав «коханням з третього погляду»

    Народний депутат Євген Дейдей прийшов на церемонію укладання у вишиванці. Його обраниця Дарина Ледовських убралася в сукню за 10 тисяч гривень і прикрасила волосся квітами, йдеться в сюжеті ТСН.

    Зазначається, що 30-річний нардеп одружився вже через тиждень після свого розлучення, а не церемонії помітно хвилювався. Першою сказала «так» адвокат Дарина, котра вирішила взяти прізвище чоловіка. «Щастя», - відповіла пара на питання, що відчувають після оформлення своїх стосунків. «Слава Богу, все позаду. Ми так довго до цього йшли», - сказав Дейдей.

    «До шлюбу пара йшла всього півроку, але зі скандалом: депутат раптово кинув колишню дружину Інгу, з якою прожив 10 років. Усе майно було на ній, тому він через суд вимагав повернути борг розміром у 3,5 млн грн, а дружина болісно переживала любовне фіаско», - інформує видання.

    «Із кінця листопада 2017 року він проживає зі своєю коханкою... Завів він стосунки на стороні саме з цією особою заради своєї вигоди і безпеки? Я не знаю! Це запитання краще поставте йому», - говорила вже колишня дружина.

    Тепер Інга нічого коментувати не хоче, і запевняє, що навіть не знала про одруження екс-чоловіка.

    «Мені це нецікаво абсолютно. Я не хочу більше обговорювати питання, пов’язані з ним», - заявила вона. «Слідкуйте за судами, ви все побачите. Не той день, щоби про це говорити», - прокоментував розлучення сам Євген.

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    Нардеп Дейдей вдруге одружився через тиждень після розлучення
    Нардеп Дейдей вдруге одружився через тиждень після розлучення
    Нардеп Дейдей вдруге одружився через тиждень після розлучення
    Нардеп Дейдей вдруге одружився через тиждень після розлучення
    Нардеп Дейдей вдруге одружився через тиждень після розлучення
    Нардеп Дейдей вдруге одружився через тиждень після розлучення
    Нардеп Дейдей вдруге одружився через тиждень після розлучення
    Нардеп Дейдей вдруге одружився через тиждень після розлучення

    «Нове захоплення Дейдея за часом збіглося з кримінальним розслідуванням – депутата хотіли позбавити недоторканності через можливе незаконне збагачення. Його нова пасія Дарина у свої 27 років вже побула  депутатом, але мандат склала через вагітність. Її тітка – теж нардеп, а мати – прокурор ГПУ Вікторія Кравчук. ТСН вона повідомила, що весіллю радіє, новим зятем пишається, а чутки про те, що депутат женився на доньці з розрахунку назвала «маячнею», - додає ЗМІ.

    Молодята ж запевнили, що познайомилися в Раді давно, але зустрічатися почали нещодавно. Стосунки Дейдей назвав «коханням з третього погляду», а його нова дружина має великі плани на кар’єру.

    «Хочеться йти далі, і в роботі розвиватися. А в сім’ї – це завжди підтримка», - пояснила вона. Пара вирішила обійтися без святкового застілля та медового місяця. Жити подружжя планує поки що в орендованій квартирі разом із 3-річним сином Дарини від іншого чоловіка, резюмує видання.

    Нагадаємо, у березні стало відомо, що нардеп Дейдей розлучається через колегу по «Народному фронту».

    До слова, народний депутат України Ірина Сисоєнко 28 квітня вийшла заміж, а 27 квітня депутат Верховної Ради зі Львова Дмитро Добродомов одружився з політологом Анною Малкіною.

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