Нардеп-кнопкодав Ковальов погрожував журналістам руху «Чесно»



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Нардепа Ковальова в Раді застукали на кнопкодавстві

Ковальов сфотографував журналіста «Чесно» Олександра Саліженка на свій телефон і надіслав фото комусь у месенджер

Позафракційний нардеп, мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов, якого 10 вересня застукали в Раді на кнопкодавстві, погрожував журналістам громадського руху «Чесно».

Це сталось після того, як було опубліковано новину про факт першого кнопкодавства у парламенті.

На сайті громадського руху повідомляється, що у кулуарах до журналістів «Чесно» підійшов Ковальов із запитанням, навіщо опублікували новину про порушення ним процедури під час голосування.

«Нардеп запитав місце народження журналістів, сфотографував журналіста «Чесно» Олександра Саліженка на свій телефон і надіслав фото комусь у месенджері. На запитання журналіста, чи можна розцінювати це як погрозу, Ковальов відповів: «Мы еще встретимся и детально об этом поговорим». Він також записав прізвище та поцікавився, із якого округу журналіст», - повідомляє рух «Чесно».

Зазначається, що рух «Чесно» розцінює це як погрозу журналістам за виконання професійної діяльності відповідно до статті 345-1 КК України «Погроза або насильство щодо журналіста», відповідно до чого була подана заява про злочин до правоохоронних органів.

До слова, журналіст Мар'яна П'єцух у Facebook зауважила, що Ковальов входить до комітету нацбезпеки і оборони.

«Ковальов не соромиться погрожувати журналістам прямо в Раді. Перед тим погрожував, хто фіксував купівлю ним округу, де менше 200 голосами переміг, бо округ малесенький і прифронтовий, що дають, то беруть. Перед тим погрожував журналістам в Донецьку», - зазначила П'єцух.

Раніше повідомлялося, що громадський рух «Чесно» зафіксував перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді 9-го скликання.