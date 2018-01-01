Нардеп Рибалка переписав квартиру в Парижі на тітку - ЗМІ

Політик так і не задекларував свою елітну нерухомість в центрі столиці Франції, повідомляють журналісти

Колишній глава Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності Сергій Рибалка, який нещодавно був знятий з посади через торгівлю з російськими окупантами, засвітився в новому скандалі, повідомляє «Главред» з посиланням на Bigmir. Журналісти з'ясували, що Рибалка так і не задекларував свою елітну квартиру в центрі Парижа,



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Сергій Рибалка

Політик так і не задекларував свою елітну нерухомість в центрі столиці Франції, повідомляють журналісти

Колишній глава Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності Сергій Рибалка, який нещодавно був знятий з посади через торгівлю з російськими окупантами, засвітився в новому скандалі, повідомляє «Главред» з посиланням на Bigmir.



Журналісти з'ясували, що Рибалка так і не задекларував свою елітну квартиру в центрі Парижа, придбану ще в 2014 році за 1,363 млн євро.



Дорогі апартаменти придбала французька Vesta Estate, заснована особисто Сергієм Рибалкою і його батьком Віктором. У 2015 році компанія змінила засновників, її стали контролювати дві офшорні сруктури – Adosida Incorporation Limited і Isaola Incorporation Limited, а директором стала рідна тітка Сергія Рибалка Ольга Кривохатько.



Нагадаємо, в журналістському рейтингу одного із впливових ресурсів Рибалка названий «тусовщиком року». А раніше нардеп відзначився тим, що подарував на день народження своєї цивільної дружини трансляцію фотографій на Таймс-сквер в центрі Нью-Йорка.



«Чому корупційними діями Рибалки не зацікавилися досі НАБУ і інші правоохоронні структури залишається загадкою, як викликає здивування і сам факт присутності настільки одіозного політика-олігарха в стінах парламенту воюючої держави», – резюмують журналісти.