Нардеп розповів про «нехитру схему» влади щодо грошей Януковича

Семенченко зауважив, що залишилися великі активи екс-президента-втікача, більша частина яких була продана іншим бізнесменам

У 2014 році компанія Петра Порошенка, якою керувала його соратниця Валерія Гонтарева, яка зараз є головою Національного банку України, допомогла Віктору Януковичу «відмити» велику кількість грошей. Про це в ефірі на телеканалі ZIK заявив народний депутат від Самопомочі Семен Семенченко, відповідаючи на запитання, що насправді



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Віктор Янукович

Семенченко зауважив, що залишилися великі активи екс-президента-втікача, більша частина яких була продана іншим бізнесменам

У 2014 році компанія Петра Порошенка, якою керувала його соратниця Валерія Гонтарева, яка зараз є головою Національного банку України, допомогла Віктору Януковичу «відмити» велику кількість грошей.

Про це в ефірі на телеканалі ZIK заявив народний депутат від Самопомочі Семен Семенченко, відповідаючи на запитання, що насправді відбулося із «грошима Януковича».

Семенченко зауважив, що залишилися великі активи екс-президента-втікача, більша частина яких була продана іншим бізнесменам.

Нардеп розповів про схему, яка була застосована щодо «грошей Януковича».

«Юрій Луценко взяв колишнього прокурора АТО – Костянтина Кулика. Проти нього НАБУ висунуло звинувачення ще у 2016 році. Після гучного скандалу Кулика звільнили з посади прокурора АТО і йому пообіцяли, що допоможуть якщо він придумає як прокрутити схему. Вони взяли якихось бомжів з Краматорська, домовились із судом і він ухвалив рішення. Бомж зізнався, що володіє цими грішми і суд підтвердив конфіскацію», – підкреслив Семенченко.

Народний депутат розповів, що неодноразово з’являлася інформація про зв’язки Кулика з покійним терористом Жиліним.

На думку Семена Семенченка, Янукович може всі ці гроші відсудити.

«Вони відрапортували про перемогу і забрали гроші. Де «гроші Януковича» зараз – невідомо, тому що вони були в акціях. Проте через декілька років ці гроші можуть стягнути через міжнародні суди, адже потрібно робити все законно. Можу лише сказати одне: ні на бюджет, ні на добробут українців ці гроші не вплинуть», - певен депутат.

Нагадаємо, телеканал Al Jazeera оприлюднив своє розслідування, у якому зазначалося, що три опальні українських олігархи - Олександр Онищенко, Павло Фукс та Сергій Курченко - намагаються викупити активи колишнього президента України Віктора Януковича. Самі активи знаходяться за кордоном, а саме в офшорній зоні.

Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявляв, що не має стосунку до прав на «гроші Януковича», нібито куплених у Сергія Курченка.

Онищенко подав до суду на телеканал Al Jazeera за нібито помилкове розслідування щодо «грошей Януковича».

Раніше також повідомлялося, що НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура мають намір в січні 2018 року закрити кримінальне провадження про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів, заарештовані на рахунках колишнього президента Віктора Януковича і його оточення.