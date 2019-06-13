Нардеп Сергій Рибалка став батьком двійні



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Сергій Рибалка з дружиною Фото: Facebook Сергія Рибалки

Дружина нардепа повідомила у соцмережі, що синів назвали Остап і Тимур

У четвер, 13 червня, нардеп з «Радикальної партії» Сергій Рибалка вдруге став батьком, у нього народилася двійня.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні у нас з Анастасією Байбородіною народилося двоє козаків», - написав Рибалка.

Натомість дружина нардепа повідомила у соцмережі, що синів назвали Остап і Тимур.

«13.06.19 у нашій родині біля третьої ночі стало на двох (поки що міні) чоловіків більше! Дякую, коханий, що ти завжди поруч. Твої сини Остап і Тимур та разом з ними я будемо дарувати тобі радість! Це щастя бути батьками», - зазначила Байбородіна.

У Сергія Рибалки є ще одна дитина від першого шлюбу - дочка Роксолана.