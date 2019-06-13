Нардеп Сергій Рибалка став батьком двійні
Сергій Рибалка з дружиною
Фото: Facebook Сергія Рибалки
Дружина нардепа повідомила у соцмережі, що синів назвали Остап і Тимур
У четвер, 13 червня, нардеп з «Радикальної партії» Сергій Рибалка вдруге став батьком, у нього народилася двійня.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
«Сьогодні у нас з Анастасією Байбородіною народилося двоє козаків», - написав Рибалка.
Натомість дружина нардепа повідомила у соцмережі, що синів назвали Остап і Тимур.
«13.06.19 у нашій родині біля третьої ночі стало на двох (поки що міні) чоловіків більше! Дякую, коханий, що ти завжди поруч. Твої сини Остап і Тимур та разом з ними я будемо дарувати тобі радість! Це щастя бути батьками», - зазначила Байбородіна.
У Сергія Рибалки є ще одна дитина від першого шлюбу - дочка Роксолана.