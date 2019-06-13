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    Нардеп Сергій Рибалка став батьком двійні

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    Сергій Рибалка з дружиною - Нардеп Сергій Рибалка став батьком двійні
    Сергій Рибалка з дружиною
    Фото: Facebook Сергія Рибалки

    Дружина нардепа повідомила у соцмережі, що синів назвали Остап і Тимур

    У четвер, 13 червня, нардеп з «Радикальної партії» Сергій Рибалка вдруге став батьком, у нього народилася двійня.

    Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Сьогодні у нас з Анастасією Байбородіною народилося двоє козаків», - написав Рибалка.

    Натомість дружина нардепа повідомила у соцмережі, що синів назвали Остап і Тимур.

    «13.06.19 у нашій родині біля третьої ночі стало на двох (поки що міні) чоловіків більше! Дякую, коханий, що ти завжди поруч. Твої сини Остап і Тимур та разом з ними я будемо дарувати тобі радість! Це щастя бути батьками», - зазначила Байбородіна.

    У Сергія Рибалки є ще одна дитина від першого шлюбу - дочка Роксолана.

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