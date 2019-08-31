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    Нардеп від «Слуги народу» не зміг назвати прізвище прем’єра, за якого щойно проголосував

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    Артем Дмитрук - Нардеп від «Слуги народу» не зміг назвати прізвище прем’єра, за якого щойно проголосував
    Артем Дмитрук

    Дмитрук переконаний, що всі, хто були призначені – хороші фахівці

    Депутат від «Слуги народу» Артем Дмитрук одразу після голосування не зміг назвати імені нового очільника уряду.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Зокрема, відповідаючи на запитання журналіста новообраного прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, нардеп не зміг згадати ім’я.

    «Ви ж бачили, ви знаєте. Всім вже відомо», – сказав Дмитрук, однак так і не спромігся назвати ні ім’я, ні прізвища прем’єра.

    За словами нардепа, він з прем’єром спілкувався в Трускавці і «це хороший фахівець».

    Дмитрук переконаний, що всі, хто були призначені – хороші фахівці. 

    Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада проголосувала за склад уряду, запропонований прем’єром Олексієм Гончаруком.

    Президент Володимир Зеленський у понеділок, 2 вересня, має намір провести першу зустріч з усіма новопризначеними міністрами.

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