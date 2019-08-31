Нардеп від «Слуги народу» не зміг назвати прізвище прем’єра, за якого щойно проголосував



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Артем Дмитрук

Дмитрук переконаний, що всі, хто були призначені – хороші фахівці

Депутат від «Слуги народу» Артем Дмитрук одразу після голосування не зміг назвати імені нового очільника уряду.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналіста новообраного прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, нардеп не зміг згадати ім’я.

«Ви ж бачили, ви знаєте. Всім вже відомо», – сказав Дмитрук, однак так і не спромігся назвати ні ім’я, ні прізвища прем’єра.

За словами нардепа, він з прем’єром спілкувався в Трускавці і «це хороший фахівець».

Дмитрук переконаний, що всі, хто були призначені – хороші фахівці.

Радіо Свобода запитало вчора депутата від «Слуги народу» Артема Дмитрука про новообраного прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Народний обранець не зміг назвати імені нового очільника уряду. pic.twitter.com/gCdPNAgqco — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 30 серпня 2019 р.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада проголосувала за склад уряду, запропонований прем’єром Олексієм Гончаруком.

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 2 вересня, має намір провести першу зустріч з усіма новопризначеними міністрами.