У парламенті визнали: зміна меж створених ОТГ неминуча. Коли це станеться?

«Сподіваюсь, запустимо систему моніторингу спроможності громад до кінця 2021 року», – депутат Безгін

Зміна конфігурацій об'єднаних територіальний громад неминуча, адже деякі території виявляться економічно неспроможними. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін. «Сподіваємось, що ми запустимо систему моніторингу спроможності громад до кінця 2021 року», – зазначив політик.

«Позиція тут така: адмінустрій сформовано, зараз його чіпати не логічно, має пройти бодай три роки, громада має попрацювати. Це потрібно, щоби вони продемонстрували свою спроможність. Але що стосується інструменту на майбутнє, ми плануємо, що буде прийнято відповідний закон, що допоможе узгодити й наше законодавство про адміністративний устрій із Конституцією. Його проєкт розробляється в Мінрегіоні, але ще навіть не проходив консультації з профільним парламентським комітетом», – розповів депутат.

За словами Безгіна, за його даними, приблизно 11 громад відверто слабкі. Можливо, їхнім порятунком буде приєднання до більш потужних ОТГ.

Нагадаємо, що найбільше конфліктів, які супроводжували створення обʼєднаних територіальних громад, було повʼязано з тим, що якісь населені пункти були не згодні з віднесенням до тієї чи іншої громади. Стаття 6 закону «Про місцеве самоврядування» говорить, що громади села, селища й міста можуть вийти зі складу об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному законом, але відповідного закону нема. Крім того, неврегульоване питання обʼєднання двох ОТГ чи навпаки – розділення громади навпіл.

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