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    Нардепи скасували засідання Ради у вівторок

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    Нардепи скасували засідання Ради у вівторок

    Парламентарі 17 вересня будуть працювати у комітетах

    Верховна рада України у п'ятницю, 13 вересня, скасувала проведення ранкового та вечірнього пленарних засідань у вівторок, 17 вересня.

    Відповідну пропозицію на голосування виніс перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук. За таке рішення проголосували 299 нардепів. Таким чином, парламентарі 17 вересня будуть працювати у комітетах.

    Також нагадаємо, що сьогодні у Раді пообіцяли, що місцеві вибори пройдуть навесні наступного року.

    Підкреслимо, що в п'ятницю, 13 вересня, 341 парламентарій при мінімально необхідних 300 схвалив розпуск ЦВК. Остаточний список нових членів Центрвиборчкому може бути сформований до кінця жовтня, проте кандидатури можна подавати вже завтра.

    Також «Слуги народу» тепер хочуть змінити закон про ЦВК

    Крім того, Рада планує обмежити кількість депутатських запитів. Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект № 1036-1 «Про внесення змін до деяких законів України про внесення депутатських запитів».

     Читайте також: Андрій Магера: Розпуск ЦВК може бути фатальною помилкою для влади
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