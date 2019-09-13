Нардепи скасували засідання Ради у вівторок



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Парламентарі 17 вересня будуть працювати у комітетах

Верховна рада України у п'ятницю, 13 вересня, скасувала проведення ранкового та вечірнього пленарних засідань у вівторок, 17 вересня.

Відповідну пропозицію на голосування виніс перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук. За таке рішення проголосували 299 нардепів. Таким чином, парламентарі 17 вересня будуть працювати у комітетах.

Також нагадаємо, що сьогодні у Раді пообіцяли, що місцеві вибори пройдуть навесні наступного року.

Підкреслимо, що в п'ятницю, 13 вересня, 341 парламентарій при мінімально необхідних 300 схвалив розпуск ЦВК. Остаточний список нових членів Центрвиборчкому може бути сформований до кінця жовтня, проте кандидатури можна подавати вже завтра.

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Крім того, Рада планує обмежити кількість депутатських запитів. Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект № 1036-1 «Про внесення змін до деяких законів України про внесення депутатських запитів».