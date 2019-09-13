Рада змінить процедуру внесення депутатських запитів



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Законопроєктом пропонується, що на одному пленарному тижні може бути внесено не більше двох депутатських запитів від одного народного депутата

Проєкт закону 1036-1 «Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення депутатських запитів» ухвалено у першому читанні.

За це рішення проголосували 244 народні депутати.

Законопроєктом пропонується, що на одному пленарному тижні може бути внесено не більше двох депутатських запитів від одного народного депутата.

Тексти депутатських запитів до президента, відповідних органів або посадових осіб та тексти відповідей на депутатські запити розміщуються на офіційному порталі ВР протягом п’яти робочих днів після їх направлення/одержання.

Крім цього, статтю 25 закону України «Про статус народного депутата України» пропонується викласти в такій редакції: «Народний депутат України зобов’язаний під час оформлення на роботу у Верховну Раду України, а потім щороку протягом здійснення своїх повноважень, але не пізніше 1 квітня, подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції, відповідно до закону України «Про запобігання корупції».