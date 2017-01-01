Нардепи сьогодні проголосують за підняття собі зарплати
- Сьогодні, 13:17
-
Розсилка
Верховна Рада
Фото: Українські новини
10 депутатів Ради пропонують парламенту збільшити посадові оклади нардепів
Верховна Рада на пленарному засіданні у четвер планує розглянути проект постанови №7172 про збільшення окладів депутатів.
Про це йдеться в оновленому порядку денному засідання парламенту.
10 депутатів Ради пропонують парламенту збільшити посадовий оклад голови Ради до 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 такий мінімум, в даний момент, становить 1,6 тис. гривень, тобто 19,2 тис. гривень) та членів комітетів Ради, якими є більшість депутатів - до 10 таких мінімумів (16 тис. гривень).
«Встановити обсяг посадових окладів народних депутатів України на рівні посадових окладів членів Кабінету Міністрів України, виходячи з обсягу прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, згідно з додатком», - йдеться в законопроекті.
Нагадаємо, прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшився на 78 гривень, або на 4,63% до 1 762 гривень з 1 грудня.
Раніше Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді встановити з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум у сумі 1 700 гривень, а мінімальну зарплату - 3 723 гривні.