Нардепи сьогодні проголосують за підняття собі зарплати

10 депутатів Ради пропонують парламенту збільшити посадові оклади нардепів

Верховна Рада на пленарному засіданні у четвер планує розглянути проект постанови №7172 про збільшення окладів депутатів. Про це йдеться в оновленому порядку денному засідання парламенту. 10 депутатів Ради пропонують парламенту збільшити посадовий оклад голови Ради до 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 такий мінімум, в даний



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Верховна Рада Фото: Українські новини

10 депутатів Ради пропонують парламенту збільшити посадові оклади нардепів

Верховна Рада на пленарному засіданні у четвер планує розглянути проект постанови №7172 про збільшення окладів депутатів.

Про це йдеться в оновленому порядку денному засідання парламенту.

10 депутатів Ради пропонують парламенту збільшити посадовий оклад голови Ради до 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 такий мінімум, в даний момент, становить 1,6 тис. гривень, тобто 19,2 тис. гривень) та членів комітетів Ради, якими є більшість депутатів - до 10 таких мінімумів (16 тис. гривень).

«Встановити обсяг посадових окладів народних депутатів України на рівні посадових окладів членів Кабінету Міністрів України, виходячи з обсягу прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, згідно з додатком», - йдеться в законопроекті.

Нагадаємо, прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшився на 78 гривень, або на 4,63% до 1 762 гривень з 1 грудня.

Раніше Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді встановити з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум у сумі 1 700 гривень, а мінімальну зарплату - 3 723 гривні.