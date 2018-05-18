Нардепи з «Опоблоку» хочуть взяти Вишинського на поруки

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Кирило Вишинський

Опоблоківці обурені затриманням Вишинського

Партія «Опозиційний блок» висловила обурення з приводу арешту директора «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського й заявила про готовність поручитися за нього. Про це йдеться на сайті партії.

«Це чергове підтвердження того, що про жодну свободу слова в Україні й мови бути не може», - повідомляється на сайті.

На думку партійців, звинувачення в бік журналістів, які «намагалися говорити правду про війну й нинішню владу», - Руслана Коцаби, Ігоря Гужви, Василя Муравіцького, Дмитра Васильця і Євгена Тимоніна, «а тепер і Кирила Вишинського», «не витримували жодної критики й мали радше замовний чи політичний характер».

В «Опоблоці» вважають, що рішення уряду щодо арешту журналістів суперечить принципам прав і свобод, закладеним у Конституції. Партійці заявили, що готові взяти затриманого на поруки.

Нагадаємо, 17 травня суд відправив журналіста Вишинського під варту на два місяці без права внесення застави.

Напередодні Слідком РФ підтвердив, що керівник «РИА Новости Украина» Вишинський отримав російське громадянство у 2015 році.

Зазначимо, що Служба безпеки України викликала на допиту 47 осіб у справі про державну зраду директора видання «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського.

Нагадаємо, 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За проведення антиукраїнської діяльності Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро.

Голова департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко запропонував розглянути варіант обміну затриманого 15 травня керівника агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського на незаконно захопленого в Москві українського журналіста Романа Сущенка.

16 травня Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження за фактом затримання в Києві головного редактора інформаційного агентства «РИА Новини» в Україні Кирила Вишинського.

Міністерство закордонних справ Росії засудило арешт керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, підозрюваного у державній зраді.

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