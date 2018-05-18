МЗС РФ вимагає «негайно звільнити» керівника «РИА Новости Украина»

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Фото: AFP Кирило Вишинський у суді

У російському МЗС «рішуче засуджують репресивні дії» щодо журналіста Вишинського

Міністерство закордонних справ Росії засудило арешт керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, підозрюваного у державній зраді.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ.

«У Росії рішуче засуджують подібні репресивні дії щодо журналіста, який завжди чесно і сумлінно виконував свій професійний обов'язок», - заявили у МЗС Росії.

У російському зовнішньополітичному вимагають «негайного звільнення» Кирила Вишинського та закликають іноземні країни звернути увагу на «правове свавілля, безпринципну боротьбу з будь-яким інакомисленням, які панують в Україні».

Нагадаємо, 17 травня суд відправив журналіста Вишинського під варту на два місяці без права внесення застави.

Напередодні Слідком РФ підтвердив, що керівник «РИА Новости Украина» Вишинський отримав російське громадянство у 2015 році.

Зазначимо, що Служба безпеки України викликала на допиту 47 осіб у справі про державну зраду директора видання «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського.

Нагадаємо, 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За проведення антиукраїнської діяльності Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро.

Голова департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко запропонував розглянути варіант обміну затриманого 15 травня керівника агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського на незаконно захопленого в Москві українського журналіста Романа Сущенка.

16 травня Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження за фактом затримання в Києві головного редактора інформаційного агентства «РИА Новини» в Україні Кирила Вишинського.