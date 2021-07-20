Нарешті місцями прохолода: якою буде погода 20 липня

Нарешті спека відступає. Фото з групи Фотоподорожі Україною у Facebook

Ймовірні дощі на Заході та Півночі України

20-го липня в Україні прогнозують прохолоду на заході та спеку на півдні країни. Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

У західних областях очікується +22...+27 градусів.

У північних областях +25...+28 градусів.

У центральних областях на Вінниччині +25...+27 градусів, на Черкащині +26...+29 градусів, у Кропивницькому з районами та на Полтавщині +27...+31 градусів, на Дніпропетровщині +29...+33 градуси.

У південній частині та у східних областях ще втримається спека, у вівторок передбачається +30...+35 градусів.

Дощі завтра найбільш ймовірні на Заході та Півночі України.

«У другій половині дня чи вже надвечір грозові дощі досягнуть Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, а також Центру (окрім Дніпропетровщини). Можуть бути локальні на Харківщині. Контрасти в зоні фронту, який зумовлює дощі та послаблює спеку - значні, тому місцями можливі сильні зливи, град та шквали! Обережно!», – написала синоптикиня.

На Донеччині, Луганщині, на Запоріжжі та в Криму 20-го липня – суха погода.

У Києві у вівторок очікується +26...+27 градусів. Періодично дощ, гроза.

«Серйозна зміна синоптичної ситуації тягне за собою і серйозні наслідки. Я вже згадувала грози, зливи, шквали та град, але й на самопочуття може негативно вплинути. Зустрічаємо атмосферний фронт – із увагою та повагою до потужних атмосферних процесів», – радить Наталія Діденко.

Нагадаємо, 19 липня в Україні оголошували штормове попередження у низці областей України. Як повідомляла Державна служба з надзвичайних ситуацій, будуть грози, град та шквальні пориви вітру.

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