Синоптикиня доступно пояснила, що таке циклон та антициклон

Діденко підказала українцям, як циклон та антициклон потрібно уявляти, щоб зрозуміти

Кмітливі циклони та їх атмосферні фронти скоро прорвуться поміж синоптичними Скіллою та Харібдою

Синоптикиня Наталя Діденко на сторінці у Facebook просто пояснила українцям, що таке циклон, а що таке антициклон.

«Усі подробиці і розумні слова кожен може знайти на неозорих просторах мережі. А я додатково підкажу, як їх – циклон та антициклон – уявляти, щоб краще розуміти», – написала Діденко.

За словами пані Наталії, циклон – це атмосферний вихор з найнижчим атмосферним тиском. «Але ще уявіть, що це гігантська вирва, тобто, яма, долина, і коли він старіє, то кажуть, що циклон заповнюється», – уточнила синоптикиня.

І додала: «Антициклон – це гігантська гора з найвищим атмосферним тиском. Коли влада його хитається, коли антициклон починає старіти, кажуть, що він руйнується».

Наталія Діденко акцентувала увагу на тому, що саме антициклон тримає Україну вже тривалий час у полоні спеки, бо блокує, затуляє нас від дощових атмосферних фронтів та не дає свіжішому повітрю прорватися.

«Це – східний антициклон. Ще також втримує від нас свіже повітря західний антициклон. Проте кмітливі циклони, аж за Скандинавією та над Ісландією, та їхні атмосферні фронти поступово розхитують ці підвалини високого атмосферного тиску, сухого повітря та сильної спеки», – продовжила синоптикиня.

На думку Діденко, вони вже скоро прорвуться поміж синоптичними Скіллою та Харібдою.

«Наш антициклон вже почав руйнуватися – пам'ятаєте, гора? Звичайно, просто так владу не віддають і Україну ще попече й посушить. Проте перші ознаки руйнування антициклону видно», – резюмувала синоптикиня.

Додамо, що синоптикиня Наталя Діденко на сторінці у Facebook розповіла, що найближчими вихідними окремі локальні дощі та грози очікуються практично повсюди, окрім південної частини України.

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