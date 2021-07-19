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    Потопи у Європі. Австрія пішла під воду (фото)

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    Австрія поповнила список країн, які штурмує нищівна негода - Потопи у Європі. Австрія пішла під воду (фото)
    Австрія поповнила список країн, які штурмує нищівна негода
    Фото: Orf.at

    Рятувальні служби попередили місцевих мешканців, щоб ті не виходили з дому

    Потужні опади на більшій частині Австрії спровокували затоплення. Надзвичайно потужно негода вирувала на землях Тіроль та Зальцбург. Про це повідомляє ORF.

    У федеральній землі Тіроль, що на південному заході Австрії, сильні дощі спричинили селеві потоки. У деяких населених пунктах затоплено підвали та підземні гаражі.

    Особливо постраждало так зване «внутрішнє місто» Куфштайна – вулиці в цьому районі цілком опинилися під водою. Рятувальні служби попередили місцевих мешканців, щоб ті не виходили з дому.

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    Потопи у Європі. Австрія пішла під воду (фото)
    Потопи у Європі. Австрія пішла під воду (фото)

    Історичний центр підтопило й у місті Галляйн у федеральній землі Зальцбург, що на заході країни. Постраждали житлові будинки, торговельні приміщення, а також приватні автомобілі. Влада Зальцбурга закликала людей залишатися у домівках та уникати підвалів і підземних гаражів.

    Додамо, що проливні дощі та повені у Німеччині забрали життя щонайменше шістьох людей.

    Нагадаємо, руйнівні повені, що останнім часом завдали серйозних збитків Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландам, частково зруйнували залізничні колії, які зʼєднували Німеччину з Чехією.

    Також повідомляли про те, що кількість загиблих внаслідок повені у Німеччині зросла до 156 осіб.

    При цьому принаймні 20 осіб загинули в результаті повені на сході Бельгії, таку ж кількість людей вважають зниклими безвісти.

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    Теги: Австрія Європа негода
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    Потопи у Європі. Австрія пішла під воду (фото)