Народно-республіканська партія Туреччини визначилася із супротивником Ердогану

Турецька опозиція готується до виборів 24 червня

Народно-республіканська партія Туреччини (СНР) у п’ятницю висунула на посаду президента країни законодавця Мухаррема Індже. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Кандидату 53 роки і він колишній вчитель фізики в школі. Індже пообіцяв бути президентом всіх турків і завершити період відчаю 24 червня. Кандидат від



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Мухаррем Індже

Турецька опозиція готується до виборів 24 червня

Народно-республіканська партія Туреччини (СНР) у п’ятницю висунула на посаду президента країни законодавця Мухаррема Індже. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Кандидату 53 роки і він колишній вчитель фізики в школі. Індже пообіцяв бути президентом всіх турків і завершити період відчаю 24 червня. Кандидат від Народно-республіканської партії Туреччини відомий як потужний оратор. Саме це може дозволити Мухаррему Індже ефективно протидіяти Реджепу Ердогану, який відомий своєю войовничою риторикою.

Також імідж Індже може дозволити мобілізувати електорат як СНР так і правлячої партії Право і справедливість (АКР). Окрім того очікується, що СНР, «Партія Бога» і ще дві політичні сили погодять створення широкої коаліції проти Реджепа Ердогана. Це в тому числі може означати, що Народно-республіканська партія у другому турі підтримає Мерал Ексенер, яка створила «Партію Бога», і розглядається як найбільш імовірний претендент для перемоги над нинішнім очільником уряду.