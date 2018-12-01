NASA обрало компанію українця для програми щодо освоєння Місяця
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Компанія розробляє легкі транспортники для доставки вантажів на навколоземну орбіту
Обрані підприємства зможуть отримати від NASA понад $ 2,6 млрд, надавши свої послуги з доставки наукових вантажів або техніки на поверхню супутника.
Компанії, які потрапили в список: Lockheed Martin, Astrobotic, Moon Express, Masten Space Systems, Deep Space Systems, Draper, Intuitive Machines, Orbit Beyond і Firefly Aerospace. У останньої - українське коріння.
Як пише видання Delo.ua, компанія Firefly Aerospace має українське коріння. Вона створена на базі Firefly Space Systems, яку в 2017 році викупив і перезапустив український підприємець і засновник Noosphere Ventures Максим Поляков.
Компанія розробляє легкі транспортники для доставки вантажів на навколоземну орбіту. Її головний офіс розташований у США, однак науково-дослідний і дослідно-конструкторський центр підприємства відкрився в Дніпрі.
Там розробляють електрореактивні двигуни і супутники.
Компанія ще не проводила тестові або комерційні пуски — перші випробування заплановані на 2019 рік, коли вона отримає доступ до космодрому.