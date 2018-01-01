Населення України до 2050 року може скоротитися до 36,4 млн осіб - ООН

Чисельність населення України швидко скорочується

Україна потрапила до ТОП-5 країн із найбільш стрімкими темпами скорочення населення, і, за оцінками Організації Об'єднаних Націй, до 2050 року населення України може скоротитись на 18% до 36,4 млн осіб, а до 2100 року - на 57% до 28,2 млн осіб. Про це повідомляється в звіті департаменту з економічних і соціальних питань секретаріату (DESA)



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Чисельність населення України швидко скорочується

Україна потрапила до ТОП-5 країн із найбільш стрімкими темпами скорочення населення, і, за оцінками Організації Об'єднаних Націй, до 2050 року населення України може скоротитись на 18% до 36,4 млн осіб, а до 2100 року - на 57% до 28,2 млн осіб.

Про це повідомляється в звіті департаменту з економічних і соціальних питань секретаріату (DESA) Організації Об'єднаних Націй «Перспективи світового народонаселення» (2017 рік).

Згідно з результатами дослідження, в Східній Європі знаходяться всі країни з першої десятки списку держав, де населення скорочується найшвидше. Це, зокрема, Болгарія (-23%), Латвія (-22%), Молдова (-19%), Україна (-18%), Хорватія (-17%). Потім йдуть Литва, Румунія, Сербія, Польща та Угорщина. Було підраховано, що кількість населення в них скоротиться на 15% або навіть більше до 2050 року.

Як повідомлялося, станом на 1 грудня 2017 року чисельність населення України, не враховуючи тимчасово окуповану територію Криму та частини зони АТО, становила 42 млн 403 тис. людей.

Джерело: УНІАН