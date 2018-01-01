За рік українців стало на 181 тисячу менше

За даними Держстату нині в Україні проживає 42 млн 403 тис. людей

Станом на 1 грудня 2017 року чисельність населення України, не враховуючи тимчасово окуповану територію Криму та частини зони АТО, становила 42 млн 403 тис. людей. Про це свідчать дані Держстату. Протягом січня-листопада минулого року населення зменшилося на 181,5 тис. осіб. У звіті йдеться про суттєве перевищення кількості померлих над