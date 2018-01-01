За рік українців стало на 181 тисячу менше
- Сьогодні, 14:22
-
Розсилка
За даними Держстату нині в Україні проживає 42 млн 403 тис. людей
Станом на 1 грудня 2017 року чисельність населення України, не враховуючи тимчасово окуповану територію Криму та частини зони АТО, становила 42 млн 403 тис. людей.
Про це свідчать дані Держстату.
Протягом січня-листопада минулого року населення зменшилося на 181,5 тис. осіб.
У звіті йдеться про суттєве перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених. На 100 померлих - 64 новонароджених.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я закликає українців зробити щеплення від дифтерії.
Раніше очільниця МОЗ заявила, що Верховна Рада України повинна посилити відповідальність за відмову від вакцинації.
Читайте також матеріали:
Інфекціоніст Сергій Крамарьов: Кір розповзеться по всій країні. Порада одна - щеплення
Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик: Мінімум половина фармринку в Україні – це ліки, ефективність яких не доведена