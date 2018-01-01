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    За рік українців стало на 181 тисячу менше

    За даними Держстату нині в Україні проживає 42 млн 403 тис. людей
    Станом на 1 грудня 2017 року чисельність населення України, не враховуючи тимчасово окуповану територію Криму та частини зони АТО, становила 42 млн 403 тис. людей. Про це свідчать дані Держстату. Протягом січня-листопада минулого року населення зменшилося на 181,5 тис. осіб.  У звіті йдеться про суттєве перевищення кількості померлих над
    • Сьогодні, 14:22
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    За даними Держстату нині в Україні проживає 42 млн 403 тис. людей

    Станом на 1 грудня 2017 року чисельність населення України, не враховуючи тимчасово окуповану територію Криму та частини зони АТО, становила 42 млн 403 тис. людей.

    Про це свідчать дані Держстату.

    Протягом січня-листопада минулого року населення зменшилося на 181,5 тис. осіб. 

    У звіті йдеться про суттєве перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених. На 100 померлих - 64 новонароджених.

    Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я закликає українців зробити щеплення від дифтерії.

    Раніше очільниця МОЗ заявила, що Верховна Рада України повинна посилити відповідальність за відмову від вакцинації.

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