Нашестя медуз в Азовському морі. Що кажуть фахівці

Медузи дуже конкурують з цінними промисловими рибами, споживаючи основу їхнього раціону – планктон

Останнім часом дуже загострилася проблема катастрофічного збільшення медуз в Азовському морі, які представлені переважно двома видами – корнерот та аурелія. Про це розповіли в Державному агентстві меліорації та рибного господарства України.

Влітку найпопулярнішою є активність медузи-корнерота, оскільки аурелія полюбляє більш прохолодну воду.

Медузи дуже конкурують з цінними промисловими рибами, споживаючи основу їхнього раціону – планктон. Також вони здатні знищувати дрібні личинки та ікру пелагічних риб.

Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря Держрибагентства вважають, що медуз стало дуже багато через збільшення чисельності цих тварин у Чорному морі та, відповідно, більш масове їх потрапляння до Азовського моря через Керченську протоку навесні.

Також доволі теплі зими можуть сприяти успішній зимівлі навіть теплолюбних медуз, а ще масова присутність планктону, яким вони харчуються.

Спеціалісти стверджують, що черговий цикл експансії медуз в Азовському морі незабаром завершиться.

За даними вчених, найбільше медуз в Азовському морі було зареєстровано в 1978 році (близько 7 млрд шт.). При цьому у 2018 році їх чисельність в Азовському морі оцінювалась на рівні 10 млн особин.

Найкращим варіантом для уникнення контакту людини з медузами є створення захищених від медуз акваторій моря біля піщаних пляжів.

Додамо, що на популярному в українців курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз.

Також у Дніпрі в районі Києва дедалі частіше можна побачити медуз. Люди охоче фотографують незвичних для водойми тварин. Тим часом, екснардеп, колишній виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов пояснив, що факт появи медуз свідчить про серйозну екологічну проблему та ще раз підтверджує, що якість води у Дніпрі катастрофічно погіршується. Річка міліє і заростає.

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