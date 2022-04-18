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    Наші захисники повернули дівчинці з Сумщини телефон, який у неї забрали окупанти

    Телефон дитині повернули бійці&nbsp;розвідувального підрозділу 93 бригади Холодний Яр - Наші захисники повернули дівчинці з Сумщини телефон, який у неї забрали окупанти
    Телефон дитині повернули бійці розвідувального підрозділу 93 бригади Холодний Яр
    фото з відкритих джерел

    Телефон рашисти забрали у дівчинки під час евакуації

    Українські військові при затриманні полоненого росіянина знайшли у нього червоний мобільний телефон, а також павербанк зі стразами. Ці речі належать 10-річній Іванці з Сумщини, і їй вже їх повернули. Про це повідомили на сторінці розвідувального підрозділу 93 бригади Холодний Яр у Facebook.

    Зазначається, що телефон у дитини забрали росіяни, які прийшли окуповувати її рідний Тростянець на Сумщині. Коли розвідувальний підрозділ проводив операцію на східному напрямку від цього міста, у полон потрапив механік-водій з Кантемирівської дивізії російських збройних сил. У нього і знайшли гаджет дівчинки.

    «Спочатку окупант брехав, що це його речі. У мобілці була сім-картка одного з російських операторів. І з цього телефону вже були дзвінки до Росії. Та у списку контактів були й українські номери, підписані «татусь» та «мамуля». Холодноярці почали телефонувати на ці номери. Виявилося, що телефон належить Іванці», розповіли наші захисники.

    Мама дівчинки розповіла, як вони намагалися вибратися з міста, коли туди зайшов ворог. Саме тоді окупанти й відібрали у її доньки телефон.

    «15 березня ми виїхали усією родиною евакуаційним коридором з Тростянця, на той час окупованого. Стояли у колоні, на своїй машині «шестірочці», були перелякані, бо за місто йшли бої. Коли стояли в евакуаційній колоні, підійшли військові РФ та сказали віддати усі телефони. Я відповіла, що у нас вони усі розряджені. До цього ми видалили з телефонів усі месенджери, щоб не надавати ворогу будь-яку інформацію. Коли виїжджали з міста, на блокпосту російські військові ходили з картонною коробкою та відбирали телефони в усіх, хто їхав з міста, погрожуючи розстрілом. Вони кричали та залякували нас. Казали, нібито ми їх знімаємо», пригадала жінка.

    Через три дні на її номер зателефонували наші захисники й повідомили, що знайшли телефон Іванки.

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    Наші захисники повернули дівчинці з Сумщини телефон, який у неї забрали окупанти
    Наші захисники повернули дівчинці з Сумщини телефон, який у неї забрали окупанти
    фото з відкритих джерел

    «Я була така схвильована, що з початку не повірила, думала, що це якісь жарти. Іванка дуже плакала через те, що забрали телефон. І хоча мій чоловік сказав хлопцям залишити телефон собі, вони все одно відправили його нам Новою поштою», зазначила мама дівчинки.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мешканці Токмака Запорізької області скоригували удар ЗСУ по рашистах. Це сталося, коли вороги розвантажували 10 вагонів із боєприпасами.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Наші захисники повернули дівчинці з Сумщини телефон, який у неї забрали окупанти