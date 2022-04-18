Наші захисники повернули дівчинці з Сумщини телефон, який у неї забрали окупанти

Телефон рашисти забрали у дівчинки під час евакуації

Українські військові при затриманні полоненого росіянина знайшли у нього червоний мобільний телефон, а також павербанк зі стразами. Ці речі належать 10-річній Іванці з Сумщини, і їй вже їх повернули. Про це повідомили на сторінці розвідувального підрозділу 93 бригади Холодний Яр у Facebook.

Зазначається, що телефон у дитини забрали росіяни, які прийшли окуповувати її рідний Тростянець на Сумщині. Коли розвідувальний підрозділ проводив операцію на східному напрямку від цього міста, у полон потрапив механік-водій з Кантемирівської дивізії російських збройних сил. У нього і знайшли гаджет дівчинки.

«Спочатку окупант брехав, що це його речі. У мобілці була сім-картка одного з російських операторів. І з цього телефону вже були дзвінки до Росії. Та у списку контактів були й українські номери, підписані «татусь» та «мамуля». Холодноярці почали телефонувати на ці номери. Виявилося, що телефон належить Іванці», – розповіли наші захисники.

Мама дівчинки розповіла, як вони намагалися вибратися з міста, коли туди зайшов ворог. Саме тоді окупанти й відібрали у її доньки телефон.

«15 березня ми виїхали усією родиною евакуаційним коридором з Тростянця, на той час окупованого. Стояли у колоні, на своїй машині «шестірочці», були перелякані, бо за місто йшли бої. Коли стояли в евакуаційній колоні, підійшли військові РФ та сказали віддати усі телефони. Я відповіла, що у нас вони усі розряджені. До цього ми видалили з телефонів усі месенджери, щоб не надавати ворогу будь-яку інформацію. Коли виїжджали з міста, на блокпосту російські військові ходили з картонною коробкою та відбирали телефони в усіх, хто їхав з міста, погрожуючи розстрілом. Вони кричали та залякували нас. Казали, нібито ми їх знімаємо», – пригадала жінка.

Через три дні на її номер зателефонували наші захисники й повідомили, що знайшли телефон Іванки.

«Я була така схвильована, що з початку не повірила, думала, що це якісь жарти. Іванка дуже плакала через те, що забрали телефон. І хоча мій чоловік сказав хлопцям залишити телефон собі, вони все одно відправили його нам Новою поштою», – зазначила мама дівчинки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мешканці Токмака Запорізької області скоригували удар ЗСУ по рашистах. Це сталося, коли вороги розвантажували 10 вагонів із боєприпасами.