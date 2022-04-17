Мешканці Токмака скоригували удар ЗСУ по рашистах

На Запоріжжі люди борються із загарбниками, як можуть, і допомагають нашим захисникам

Невідомі патріоти допомогли українським військовим поцілити по окупантах з боєприпасами

Збройні сили України вдарили по окупантах у Токмаку Запорізької області, коли вороги розвантажували 10 вагонів із боєприпасами. Скоригували вогонь невідомі патріоти. Про це повідомив фонд «Повертайся живим».

Повідомляється, що весь особовий склад російських військових ліквідовано.

«Невідомі патріоти успішно скоригували вогонь по окупантах у Токмаку в Запорізькій області. Весь особовий склад росіян, які розвантажували 10 вагонів із боєприпасами, ліквідовано», – сказано в повідомленні.

Кількість загиблих росіян не уточнюється. Інформацію про удар по Токмаку у Міноборони поки що не коментували.

Приєднатися до руху опору і допомогти знищувати ворога може кожен. Зокрема, це можна зробити через проєкт «Шукаємо ворога».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованому місті Запорізької області рашисти задумали провести «референдум».

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