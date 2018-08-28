Насірова залишили під заставою в 100 млн грн
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Також на засіданні прокурори продовжили читати обвинувальний акт щодо Насірова
Обвинуваченому екс-голові Державної фіскальної служби Роману Насірову залишили запобіжний захід у 100 мільйонів гривень застави.
Відповідне рішення ухвалили судді Шевченківського суду на засіданні 28 серпня.
Адвокати Насірова просили скасувати їхньому підзахисному зобов'язання. Проте судді їм відмовили.
Також на засіданні прокурори продовжили читати обвинувальний акт щодо Насірова. Загалом вони прочитали вже 319 сторінок із 774.
Нагадаємо, Насіров зобов'язаний до жовтня носити електронний браслет.
Екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, Насірову інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).
Джерело: Громадське