Наслідки Brexit: Британія збирається зняти частину санкцій з Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після остаточного виходу Великої Британії частина санкцій буде скасована

Уряд Великої Британії має намір зняти з Росії та інших країн частину торговельних санкцій після завершення перехідного періоду після виходу країни з ЄС.

Про це йдеться у заяві, опублікованій Департаментом міжнародної торгівлі на сайті британського уряду.

До списку російських товарів, з яких уряд Британії має намір зняти антидемпіндгові мита, потрапили такі товари, як алюмінієва фольга, феросиліцій, труби і труби безшовні із заліза або сталі, трубопровідна арматура із заліза і сталі, сечовина.

Послаблення торкнуться і ряду товарів з України, Китаю, США, Індії, Тайваню, Індонезії, Білорусі.

Зокрема, антидемпінгові мита можуть бути зняті з українських безшовних труб із заліза і сталі. При цьому збережуться мита на прокат гарячекатаний.

Зазначимо, навіть після Brexit Британія збирається залишити в силі накладені ЄС мита щодо ввезення з Росії:

нітрату амонію;

холоднокатаного плоского прокату;

електротехнічної сталі;

гарячого плоского прокату.

Угода передбачає впорядкований вихід Британії з блоку й охоплює права громадян, фінансові питання, перехідний період, протоколи з Ірландії та Північної Ірландії, Кіпру і Гібралтару.

Набуття чинності угоди означає початок перехідного періоду, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Він потрібен для того, щоб громадяни й підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов. Протягом нього ЄС і Британія мають узгодити нову та справедливу угоду щодо майбутнього партнерства на основі Політичної декларації, яку сторони узгодили в жовтні 2019 року. Єврокомісія ухвалить широкі попередні рекомендації щодо проведення таких переговорів до 3 лютого, після чого Рада ЄС із загальних справ має затвердити мандат на переговори. Після цього сторони можуть формально розпочати переговорний процес. Перехідний період може бути продовжено лише один раз на період до одного або двох років, якщо обидві сторони погодяться на це до 1 липня 2020 року.