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    Джонсон пообіцяв британцям, що Brexit призведе до національного відродження

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    Джонсон назвав вихід Британії з ЄС дивовижним моментом надії - Джонсон пообіцяв британцям, що Brexit призведе до національного відродження
    Джонсон назвав вихід Британії з ЄС дивовижним моментом надії

    Прем'єр Британії вважає своїм завданням об'єднання країни після вступу Brexit у силу

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував раніше записане відеозвернення до британців з нагоди виходу країни зі складу Євросоюзу.

    Про це пише BBC.

    Він зазначив, що для багатьох швидкий вихід Великої Британії - «дивовижний момент надії, момент, який, як багато хто думав, ніколи не настане».

    «За останні 50 років Євросоюз розвинувся в тому напрямку, який більше не підходить цій країні. І таку оцінку ви, британський народ, дали на виборчих дільницях», - сказав Джонсон.

    Для інших, як сказав Джонсон, є полегшення, що спори з приводу Brexit за останні три роки вже позаду. Але він визнає, що для багатьох також існує реальне «відчуття тривоги і втрати» і через невідомості перед тим, що чекає попереду.

    Прем'єр-міністр каже, що його завдання зараз - «об'єднати країну і вивести нас вперед».

    Адаптуючи цитату, вперше використану політиком Вінстоном Черчиллем під час Другої світової війни, він говорить, що момент виходу Британії - «не кінець, а початок».

    «Це той момент, коли завіса піднімається для початку нового акту у нашій великій національній драмі», - сказав Джонсон.

    Джонсон наголосив, що після Brexit Велика Британія може одночасно стати «великою європейською і по-справжньому глобальною державою в своєму діапазоні та амбіціях».

    Як відомо, Європейський парламент 29 січня на пленарному засіданні у Брюсселі більшістю голосів ухвалив угоду про вихід Великої Британії з ЄС. «За» проголосували 621 депутат, проти – 49.

    Нагадаємо, королева Британії Єлизавета II підписала закон про Brexit, що дозволяє країні вийти з Євросоюзу 31 січня 2020 року.

    А 24 січня голова Європейської ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели заплановану зустріч і підписали в Брюсселі угоду про Brexit.

    Як повідомлялося, з наближенням виходу Великої Британії з ЄС Брюссель призначив досвідченого дипломата Жоао Вале де Альмейду власним послом у Лондоні

    ЄС депутат Brexit
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