Джонсон пообіцяв британцям, що Brexit призведе до національного відродження

Прем'єр Британії вважає своїм завданням об'єднання країни після вступу Brexit у силу

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував раніше записане відеозвернення до британців з нагоди виходу країни зі складу Євросоюзу.

Про це пише BBC.

Він зазначив, що для багатьох швидкий вихід Великої Британії - «дивовижний момент надії, момент, який, як багато хто думав, ніколи не настане».

«За останні 50 років Євросоюз розвинувся в тому напрямку, який більше не підходить цій країні. І таку оцінку ви, британський народ, дали на виборчих дільницях», - сказав Джонсон.

Для інших, як сказав Джонсон, є полегшення, що спори з приводу Brexit за останні три роки вже позаду. Але він визнає, що для багатьох також існує реальне «відчуття тривоги і втрати» і через невідомості перед тим, що чекає попереду.

Прем'єр-міністр каже, що його завдання зараз - «об'єднати країну і вивести нас вперед».

Адаптуючи цитату, вперше використану політиком Вінстоном Черчиллем під час Другої світової війни, він говорить, що момент виходу Британії - «не кінець, а початок».

«Це той момент, коли завіса піднімається для початку нового акту у нашій великій національній драмі», - сказав Джонсон.

