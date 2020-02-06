Представник Литви назвав останні події у ПАРЄ «ерозією стандартів прав людини»



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Емануеліс Зінгеріс стверджує, що Франція і Німеччина в останні роки «з ранку до вечора займалися спробами зламати делегації Польщі і країн Балтії, щоби вони проголосували за повернення РФ до ПАРЄ

Емануеліс Зінгеріс прокоментував повернення Росії до ПАРЄ та обрання представника країни-агресора віцепрезидентом

Делегат від Литви у Парламентській асамблеї Ради Європи Емануеліс Зінгеріс вважає, що процес придушення Кремлем різних точок спротиву в центрі Європи та переманювання на свій бік німецьких і французьких політичних еліт триває вже багато років. Таку думку Зінгеріс висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами литовського політика, Франція і Німеччина в останні роки «з ранку до вечора займалися спробами зламати делегації Польщі і країн Балтії, щоби вони проголосували за повернення РФ (до ПАРЄ – «Главком») без виконання цією країною своїх зобов’язань». «Наш спротив цьому тривав багато років. Я тут працюю з 1993 року і все те, що відбулося, можна назвати цілою одіссеєю ерозії стандартів прав людини», - зазначив Зінгеріс.

Делегат від Литви у ПАРЄ наголосив, що «РФ жодну з резолюцій, можливо, окрім повернення Україні кораблів та обміну полоненими, не виконала» і додав, що «з огляду на останні голосування складається враження, що більшість ПАРЄ якраз проросійська».

Литовський європарламентар навів приклад, що наразі лише російська делегація у ПАРЄ проігнорувала претензії до своєї країни. За словами Зінгеріса, коли у росіян почали питати про стан демократії в країні і про те, коли вони приберуть свої війська з окупованих територій, «російська делегація намагалася довести, що нібито їх хтось ненавидить, мовляв, не по пунктах розпитуємо у них про дотримання прав людини». При цьому, європарламентар зазначив, що загалом претензії були до дев’яти делегацій і їхні представники пообіцяли, що врахують зауваження і виконають те, що від них вимагають.

Також Зінгеріс говорить, що «санкційні» російські депутати, які заїхали до Стразбургу лише підтверджують факт «проросійськості» нинішнього ПАРЄ (на чотирьох з 18 російських парламентарів, які приїхали до Страсбурга, накладені персональні санкції ЄС, які забороняють їм в’їжджати до Євросоюзу – «Главком»). «Делегати від Криму ніби не були обрані в Криму, вони були «списочниками» на виборах в Думу, тому вони у загальному казані, так би мовити. І я все одно був проти цього. До прикладу, за 50 років окупації країн Балтії ані американці, ані норвежці всерйоз не сприймали голосування до Верховних Рад цих радянських республік у Ризі, Таллінні і Вільнюсі, тому що вважали їх незаконно окупованими. Навіть дипломати до нас не приїздили, щоби не легітимізувати окупацію», - нагадав делегат від Литви у ПАРЄ Емануеліс Зінгеріс.

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