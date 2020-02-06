Наступні два роки в Росії пройдуть під знаком гібридної громадянської війни

Дмитро Биков Російський поет та прозаїк

Дмитро Биков

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Все зайшло вже занадто далеко

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Я не думаю, что дойдет до уличных столкновений. Но я совершенно точно знаю одно: что мирными и спокойными ближайшие два года не будут. Это будут годы еще более интенсивных размежеваний, страстных полемик. В общем, не вижу я как-то мирного исхода. Будет продолжаться то, о чем так точно сказал Олег Хлебников: «холодная гражданская война». Или, если хотите, гибридная гражданская война.

Как долго можно прожить в этом состоянии? Ну, Россия в нем уже достаточно долго живет. Вопрос – остановится ли это и прекратится ли это, если сейчас на телевидении прекратить истерику… Владимир Путин уже несколько раз – не знаю, насколько искренне – высказывался с тем, что хватит Украину унижать. Нет, ничего не получилось, не получается. У меня есть ощущение все-таки, что процесс запущен и идет дальше сам, без какого-либо поощрения. Мирно это не может разрешиться. Это может разрешиться либо полным размежеванием общества, и такие ситуации бывали. В конце концов, Штаты в 50-е годы позапрошлого века так и жили. А может это вылиться в какую-то непрерывную склоку.

Насколько это переходит из теоретической плоскости в личную? Переходит. Я не верю в то, что возможно каким-то образом сохранять человеческие отношения после такого долгого наускиванья. Поэтому я не исключаю для себя, для всех и самых и печальных вариантов, вплоть до уличных столкновений. Просто, понимаете, это очень далеко зашло. Невозможно после такого количества безобразных поступков друг на друга смотреть.

Джерело: Эхо Москвы

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