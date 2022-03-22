У Росії палають цистерни на нафтобазі (відео)

Спочатку загорівся бензовоз. Вогонь швидко поширився на шість цистерн

У російському місті Кстов, Нижньогородської області, спалахнули сім ємностей з паливом, які належать структурі «Лукойл». цистерни на нафтобазі. Про це повідомили у російському МЧС.

За інформацією російських ЗМІ, займання на Кстовській нафтобазі виникло при наливі бензовозу.

Деякі джерела повідомляють, що станом на 10:10 ранку 22 березня жертв та постраждалих немає. Однак чи вдалось локалізувати пожежу – наразі точно не відомо.

За попередньою інформацією, спочатку загорівся бензовоз. Вогонь швидко поширився на шість цистерн. Згодом з'явилась інформація, що ранг пожежі посилили до третього рівня небезпечності. Уже через 20 хвилин рятувальні служби Росії підтвердили, що загорілись аж сім цистерн.

Очевидці знімають на відео пожежу. на опублікованих у мережі кадрах видно стовп густого чорного диму.

Нагадаємо, раніше у російському місті Тюмень спалахнули приміщення Антипінського нафтопереробного заводу. Займання сталося вранці 4 січня.