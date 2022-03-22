Уряд затвердив алгоритм підрахунку збитків від путінської війни

В Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

В Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Україна рахуватиме збитки, які зазнали ліси, надра, акваторії, житлові будинки та інфраструктура

Кабінет міністрів затвердив Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Про це свідчить постанова від 20 березня, передає «Главком».

Визначення шкоди та збитків здійснюється за напрямами:

людські втрати (смерть або каліцтво цивільних осіб, у тому числі дітей);

(смерть або каліцтво цивільних осіб, у тому числі дітей); економічні втрати (напрям, що включає непрямі економічні втрати, пов’язані із зменшенням чисельності населення та відповідного зменшення економічних показників країни);

(напрям, що включає непрямі економічні втрати, пов’язані із зменшенням чисельності населення та відповідного зменшення економічних показників країни); військові втрати (людські та матеріальні військові втрати і витрати, пов’язані з бойовими діями);

(людські та матеріальні військові втрати і витрати, пов’язані з бойовими діями); втрати, пов’язані із забезпеченням публічної безпеки і порядку , боротьби із злочинністю, забезпеченням безпеки дорожнього руху;

, боротьби із злочинністю, забезпеченням безпеки дорожнього руху; втрати житлового фонду (мова про житловий фонд і об’єкти житлово-комунального господарства, об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості, дачних і садових будинків, фактичні витрати, здійснені для їх відновлення);

(мова про житловий фонд і об’єкти житлово-комунального господарства, об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості, дачних і садових будинків, фактичні витрати, здійснені для їх відновлення); втрати земельного фонду (у тому числі витрати на розмінування);

(у тому числі витрати на розмінування); втрати лісового фонду ;

; втрати надр ;

; втрати акваторії (включає втрачену частину територіальних вод України в акваторії Чорного та внутрішніх вод України в акваторії Азовського морів);

(включає втрачену частину територіальних вод України в акваторії Чорного та внутрішніх вод України в акваторії Азовського морів); збитки, завдані природно-заповідному фонду ;

; втрати інфраструктури транспорту, телекомунікаційної мережі і зв’язку ;

; втрати енергетичної інфраструктури (враховуються зруйновані газо-, нафтопроводи, лінії електропередачі, інші об’єкти енергетичної інфраструктури);

(враховуються зруйновані газо-, нафтопроводи, лінії електропередачі, інші об’єкти енергетичної інфраструктури); втрати культурної спадщини ;

; економічні втрати підприємств (втрати підприємств усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна, а також упущену вигоду від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності);

(втрати підприємств усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна, а також упущену вигоду від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності); втрати установ та організацій (включає втрати установ та організацій усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна).

Уряд також доручив міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади протягом шести місяців розробити і затвердити відповідні методики з підрахунку шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що в Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.