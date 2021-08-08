Настав День екологічного боргу – Держекоінспекція

Українці використовують більше ресурсів, ніж природа здатна відновити

У Державній екологічній інспекції заявили, що Україна живе в екологічному боргу. Це означає, що країна використовує більше ресурсів, ніж українське довкілля може відновити за рік. Про це повідомив на сторінці у Facebook голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

«Сьогодні настав день, коли українці використали більше ресурсів, ніж українське довкілля може відновити за рік. З 8 серпня Україна живе в борг у природи», – написав він.

Мальований зазначив, що ця дата була розрахована дослідниками організації Global Footprint Network. Щороку фахівці аналізують використання природних ресурсів у різних країнах та на планеті в цілому і визначають День екологічного боргу.

Водночас, для всієї Землі він настав 29 липня.

Забруднюючи воду токсичними речовинами, засмічуючи землі пластиком та хаотично видобуваючи корисні копалини, людство наближає Землю до повного виснаження, зазначив голова ДЕІ.

«Єдиний вихід для людства – змінити підхід до споживання ресурсів. Для цього кожен з нас повинен зменшити свій екологічний слід – обсяг використаної енергії, води тощо. Прості звички, як то раціональне споживання водних та енергетичних ресурсів, зменшення генерування сміття, застосування принципу мінімалізму під час покупок, зможуть врятувати наше майбутнє», – зазначив Мальований.

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція завершила дослідження ґрунтів, відібраних біля ПрАТ «Рівнеазот», де 20 липня сталася аварійна ситуація.

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