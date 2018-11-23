Наступного тижня Україну замете снігом. На дорогах «жовтий» рівень небезпеки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очікується ускладнення погодних умов - приріст снігового покриву в окремих районах буде становити 8-15 см

Через сніг очікується ускладнення ситуації на дорогах 26-27 листопада в 15 областях

В Україні внаслідок прогнозованих снігопадів 26-27 листопада очікується погіршення умов на дорогах до рівня небезпеки, що позначається, як «жовтий». Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору».

Зокрема, очікується ускладнення погодних умов - сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг. Приріст снігового покриву в окремих районах буде становити 8-15 см. На дорогах також прогнозують ожеледицю, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь. А 27 листопада в південних і центральних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

«Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей (2 рівень небезпеки «жовтий»)», - відзначили в «Укравтодорі».

Другий рівень небезпеки передбачається на дорогах таких 15 областей: Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької і Луганської областей.