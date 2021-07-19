НАТО може очолити жінка, яка симпатизує Україні

Названо кандидатів на пост генсека НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг покине посаду у вересні 2022 року. Наразі у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу триває обговорення кандидатури на посаду генсека НАТО.

Як повідомляє видання Politico, наступник Столтенберга буде представлений на саміті лідерів НАТО у Мадриді наприкінці весни або початку літа наступного року.

Деякі чиновники, дипломати і аналітики кажуть, що через 72 роки Альянсу пора призначити першу жінку на вищий цивільний пост. Інші кажуть, що, враховуючи тривале протистояння з Росією, вибір східноєвропейця послужить важливим сигналом для Москви.

У списку потенційних кандидатів з'явилися три імені: колишні президентки Литви Даля Грібаускайте і Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, а також чинна президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

Деякі спостерігачі за НАТО кажуть, що вибір генерального секретаря з країн Балтії, зокрема Далі Грібаускайте, може бути сприйнятий як занадто вороже ставлення до Москви, в той час, як президент США Джо Байден намагається стабілізувати відносини між Росією і Заходом.

При цьому шанси президентки Естонії Керсті Кальюлайд може збільшити та обставина, що Естонія одна з небагатьох країн НАТО, яка виконала вимогу про виділення двох відсотків ВВП на оборону. Виходячи з цієї логіки, удача може посміхнутися і президенту Румунії Клаусу Йоханнісу.

Перевага Грабар-Кітарович, яка була першою жінкою-президентом Хорватії з 2015 по 2020 рік, в тому, що вона вже працювала в штаб-квартирі НАТО як помічник генерального секретаря з громадської дипломатії з 2011 по 2014 рік.

Колишня президентка Хорватії може похвалитися одним з найбільш вражаючих резюме серед потенційних майбутніх глав НАТО: вона займала пости міністра Європи і міністра закордонних справ Хорватії. Вона зіграла важливу роль в успішному прийнятті країни в ЄС і НАТО. Вона також працювала послом країни в США з 2008 по 2011 рік, що забезпечує їй міцні зв'язки у Вашингтоні, що буде мати вирішальне значення при прийнятті рішення стосовно НАТО.

Серед інших західноєвропейських чиновників, які потенційно можуть опинитися в цьому списку - прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який зараз працює над формуванням нової урядової коаліції, і міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес, яка раніше виконувала обов'язки прем'єр-міністра.

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